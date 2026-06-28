Messi doboară recorduri la Mondial! Argentina învinge Iordania și merge perfect în optimi

Show total pentru Argentina: goluri din lovituri libere și un nou record fabulos pentru Messi

Selecționata Argentinei, campioana mondială en titre, a încheiat faza grupelor la Cupa Mondială 2026 cu o victorie clară, 3-1 împotriva Iordaniei, într-un meci disputat sâmbătă pe Dallas Stadium, în cadrul Grupei J. Partida a avut o miză redusă, având în vedere că sud-americanii erau deja calificați de pe primul loc, iar Iordania era eliminată.

Argentina domină fără emoții și își confirmă statutul de favorită

Chiar și în absența presiunii rezultatului, elevii lui Lionel Scaloni au oferit o prestație solidă, controlând jocul și ritmul încă din primele minute. Argentina a deschis scorul în minutul 19, prin Giovani Lo Celso, care a executat impecabil o lovitură liberă de la 17 metri.

Avantajul a fost majorat în minutul 31, după o fază analizată cu VAR. Arbitrul român Istvan Kovacs a dictat penalty pentru un fault comis de Alrashdan asupra lui Senesi. Lautaro Martinez a transformat fără emoții, stabilind scorul pauzei la 2-0.

Până la finalul primei reprize, Argentina a mai ratat o ocazie importantă prin Julian Alvarez, însă portarul Abulaila a intervenit salvator.

Iordania marchează, dar nu poate schimba soarta meciului

Repriza secundă a început tot sub controlul sud-americanilor. Lautaro Martinez a lovit din nou bara în minutul 53, confirmând superioritatea Argentinei. Totuși, Iordania a reușit să reducă din diferență în minutul 55, prin Mousa Altamari, cel mai periculos jucător al echipei, după o pasă venită de la Haddad.

Golul a adus un scurt moment de speranță pentru iordanieni, însă diferența de valoare și organizare a fost evidentă pe tot parcursul partidei.

Messi, din nou decisiv: recorduri istorice la Mondial

Introdus pe teren în minutul 60, Lionel Messi și-a lăsat rapid amprenta asupra jocului. În minutul 80, starul argentinian a marcat dintr-o lovitură liberă de la 22 de metri, reușind al șaptelea meci consecutiv cu gol la Cupa Mondială, un record absolut.

În plus, Messi și-a consolidat statutul de legendă, ajungând la 19 goluri marcate în istoria turneelor finale, un nou record all-time. Cu șase reușite la actuala ediție, el este și golgheterul competiției.

Argentina, pregătită pentru duelul cu revelația Capul Verde

Succesul cu Iordania reprezintă o repetiție reușită pentru Argentina înaintea fazei eliminatorii. În șaisprezecimi, Albiceleste va întâlni surpriza turneului, Capul Verde, o echipă care a impresionat prin organizare și eficiență.

De partea cealaltă, Iordania părăsește competiția după trei înfrângeri, însă rămâne cu un bilanț onorabil pentru un debutant: a reușit să marcheze în toate cele trei partide disputate, 1-3 cu Austria, 1-2 cu Algeria și 1-3 cu Argentina.