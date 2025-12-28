Atacantul Felipe Caicedo, afectat de uciderea coechipierului său: „Nu mai vreau să știu de fotbal”

Pe 18 decembrie 2025, în plină zi, în orașul Guayaquil, Mario Pineida, în vârstă de 33 de ani, de la Barcelona Sporting Club, a fost împușcat mortal împreună cu soția sa. Știrea a șocat Ecuadorul și l-a marcat profund pe Caicedo.

Fotbalistul ecuadorian în vârstă de 37 de ani a declarat: „Cel mai probabil mă voi retrage. Nu am intenția să continui. Moartea lui Mario Pineida m-a afectat profund și nu vreau să mai știu nimic despre fotbal. Nu voi rămâne la Barcelona", scrie Gazzetta dello Sport.

Caicedo a explicat că decizia de a veni în Ecuador a fost una emoțională: „Sunt un om care trăiește clipa și, când am decis să vin aici, am făcut-o mai mult cu inima decât cu capul. Am venit aici mai mult cu inima decât cu mintea, iar ceea ce s-a întâmplat m-a afectat profund".

Felipe Caicedo a avut o carieră remarcabilă în fotbalul european, evoluând pentru cluburi importante precum Lazio, Inter și Genoa. Atacantul ecuadorian s-a întors în țara natală pentru a juca la Barcelona de Guayaquil, dar tragedia care l-a lovit pe Mario Pineida i-a schimbat complet perspectiva asupra fotbalului.