x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Atacantul Felipe Caicedo, afectat de uciderea coechipierului său: „Nu mai vreau să știu de fotbal”

Atacantul Felipe Caicedo, afectat de uciderea coechipierului său: „Nu mai vreau să știu de fotbal”

de Redacția Jurnalul    |    28 Dec 2025   •   15:40
Atacantul Felipe Caicedo, afectat de uciderea coechipierului său: „Nu mai vreau să știu de fotbal”
Sursa foto: Hepta/Fotbalistul ecuadorian în vârstă de 37 de ani este marcat de uciderea în plină stradă a lui Mario Pineida.

Fostul atacant al echipelor Lazio, Genoa și Inter, Felipe Caicedo, a anunțat că se gândește serios la retragerea din fotbal după ce coechipierul său de la Barcelona de Guayaquil, Mario Pineida, a fost ucis pe stradă.

Pe 18 decembrie 2025, în plină zi, în orașul Guayaquil, Mario Pineida, în vârstă de 33 de ani, de la Barcelona Sporting Club, a fost împușcat mortal împreună cu soția sa. Știrea a șocat Ecuadorul și l-a marcat profund pe Caicedo.

Fotbalistul ecuadorian în vârstă de 37 de ani a declarat: „Cel mai probabil mă voi retrage. Nu am intenția să continui. Moartea lui Mario Pineida m-a afectat profund și nu vreau să mai știu nimic despre fotbal. Nu voi rămâne la Barcelona", scrie Gazzetta dello Sport.

Caicedo a explicat că decizia de a veni în Ecuador a fost una emoțională: „Sunt un om care trăiește clipa și, când am decis să vin aici, am făcut-o mai mult cu inima decât cu capul. Am venit aici mai mult cu inima decât cu mintea, iar ceea ce s-a întâmplat m-a afectat profund".

Felipe Caicedo a avut o carieră remarcabilă în fotbalul european, evoluând pentru cluburi importante precum Lazio, Inter și Genoa. Atacantul ecuadorian s-a întors în țara natală pentru a juca la Barcelona de Guayaquil, dar tragedia care l-a lovit pe Mario Pineida i-a schimbat complet perspectiva asupra fotbalului.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: felipe caicedo mario pineida ecuador impuscat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri