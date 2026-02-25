x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Atalanta s-a calificat în optimile Ligii Campionilor

Atalanta s-a calificat în optimile Ligii Campionilor

de Redacția Jurnalul    |    25 Feb 2026   •   22:42
Atalanta s-a calificat în optimile Ligii Campionilor
Sursa foto: Facebook Atalanta Bergamasca Calcio

Atalanta a realizat o adevărată performanță miercuri seara, în play-off-ul Ligii Campionilor, reușind să întoarcă rezultatul din tur cu Borussia Dortmund (0-2) și să se califice în optimile competiției după o victorie cu 4-1, ultimul gol marcat din penalti în minutul 98.

După ce nemții se impuseseră cu 2-0 în prima manșă, pe teren propriu, Atalanta a egalat situația la general prin golurile lui Scamacca (5’) și Zappacosta (45’), în prima parte a meciului din Italia.

Pasalic a semnat apoi golul care a dat avantaj echipei gazdă (57’).

Adeyemi a înscris pentru Borussia în minutul 75, ducând scorul la 3-1.

Finalul a fost dramatic.

În minutul 98, Krstovic a fost lovit cu gheata în cap de Bensebaini, iar arbitrajul video a intervenit pentru a acorda penalti.

Samardzic a transformat fără emoții, stabilind scorul final și aducând calificarea Atalantei în optimile Ligii Campionilor.

Echipa italiană va întâlni în optimile Ligii Campionilor pe una dintre echipele Arsenal și Bayern Munchen, primele două clasate la finalul fazei ligii.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: atalanta liga campionilor
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri