Meci nebun la Cupa Mondială 2026: Austria smulge egalul cu Algeria în ultima secundă și se califică

Selecţionatele Algeriei şi Austriei au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de până acum la Cupa Mondială 2026, încheiat cu un incredibil 3-3 pe Kansas City Stadium. Partida din Grupa J a avut un final dramatic, iar rezultatul le trimite pe ambele echipe în şaisprezecimile de finală.

Final electrizant şi calificare pentru ambele echipe

Austria a început mai bine şi a deschis scorul în minutul 28, când Marko Arnautovic a finalizat o fază construită excelent de David Alaba. După gol, Algeria a preluat controlul jocului şi a pus presiune constantă, ratând mai multe ocazii importante prin Belghali, Maza şi Chaibi, acesta din urmă lovind şi bara.

Egalarea a venit chiar înainte de pauză, într-o fază atipică. Mingea a lovit fanionul de colţ şi a rămas în teren, Mahrez a fost faultat, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Rak Belghali a profitat, a pătruns în careu şi a înscris spectaculos, sub transversală.

Duel spectaculos după pauză

Repriza secundă a continuat în acelaşi ritm alert. Austria a revenit în avantaj în minutul 55, prin Marcel Sabitzer, care a înscris cu un şut precis de la marginea careului, după o centrare venită de la Laimer.

Algeria nu a cedat şi a egalat rapid, în minutul 60, prin Riyad Mahrez, după o acţiune bine construită de Aouar. În ultimele 30 de minute, ritmul a scăzut, ambele echipe părând mulţumite cu rezultatul care le asigura calificarea.

Dramă în prelungiri

Finalul a fost însă unul de neuitat. În minutul 90+3, Mahrez a reuşit dubla şi părea că aduce victoria Algeriei, într-un moment care amintea de dorinţa de revanşă după controversatul episod de la CM 1982.

Austria a refuzat însă să cedeze. Selecţionerul Ralf Rangnick a făcut o schimbare inspirată, introducându-l pe Sasa Kalajdzic. Acesta a egalat în minutul 90+6, cu o lovitură de cap, după o centrare recentrată de Gregoritsch, stabilind scorul final de 3-3.

Dueluri tari în fazele eliminatorii

În urma acestui rezultat, Austria termină pe locul al doilea în grupă şi va întâlni Spania în şaisprezecimile de finală, în timp ce Algeria, clasată pe locul al treilea, va juca împotriva Elveţiei.

Meciul rămâne unul dintre cele mai intense ale turneului, combinând răsturnări de situaţie, goluri spectaculoase şi un final care va rămâne mult timp în memoria fanilor.

Algeria - Austria 3-3 (1-1)

Au marcat: Rak Belghali (45), Riyad Mahrez (60, 90+3), respectiv Marko Arnautovic (28), Marcel Sabitzer (55), Sasa Kalajdzic (90+6).

Kansas City, Kansas City Stadium: 69.045 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa J



Au evoluat echipele:

Algeria: 16. Oussama Benbot - 17. Rak Belghali (26. Samir Chergui, 71), 2. Aissa Mandi, 21. Ramy Bensebaini, 13. Jaouen Hadjam (15. Rayan Ait-Nuri, 71) - 8. Houssem Aouar (25. Fares Ghedjemis, 90+4), 19. Nabil Bentaleb, 22. Ibrahim Maza - 7. Riyad Mahrez (căpitan), 9. Amine Gouiri (5. Zineddine Belaid, 71), 10. Fares Chaibi. Selecţioner: Vladimir Petkovic.

Rezerve neutilizate: 1. Melvin Mastil, 23. Luca Zidane - 3. Achraf Abada, 4. Mohamed Amine Tougai, 6. Ramiz Zerrouki, 14. Hicham Boudaoui, 24. Yassine Titraoui, 11. Anis Hadj Moussa, 12. Nadhir Benbouali, 20. Adil Boulbina.

Austria: 1. Alexander Schlager - 5. Stefan Posch, 15. Philipp Lienhart, 8. David Alaba (căpitan;3. Kevin Danso, 62), 16. Phillip Mwene (14. Sasa Kalajdzic, 90+5) - 6. Nicolas Seiwald, 4. Xaver Schlager (10. Florian Grillitsch, 46) - 18. Romano Schmid (24. Paul Wanner, 46), 20. Konrad Laimer, 9. Marcel Sabitzer - 7. Marko Arnautovic (11. Michael Gregoritsch, 46). Selecţioner: Ralf Rangnick.

Rezerve neutilizate: 12. Florian Wiegele, 13. Patrick Pentz - 2. David Affengruber, 23. Marco Friedl, 25. Michael Svoboda, 17. Carney Chukwuemeka, 19. Dejan Ljubicic, 22. Alexander Prass, 26. Alessandro Schoepf, 21. Patrick Wimmer.



Arbitru: Ilghiz Tantaşev; arbitri asistenţi: Andrei Ţapenko, Timur Gainulin (toţi din Uzbekistan); al patrulea oficial: Katia Garcia (Mexic); arbitru asistent de rezervă: Sandra Ramirez (Mexic)

Arbitru video: Leodan Gonzalez (Uruguay); arbitri asistenţi video: Shaun Evans (Australia), Armando Villarreal (SUA)

Cartonaşe galbene: Arnautovic (11),

AGERPRES