Belgia zdrobește Noua Zeelandă cu 5-1 la Cupa Mondială 2026 și câștigă Grupa G. Spectacol total al „Diavolilor roșii”

„Diavolii roșii” dezlănțuiți: Belgia umilește Noua Zeelandă și domină Grupa G

Selecționata Belgiei a obținut o victorie categorică în fața Noii Zeelande, scor 5-1, în ultimul meci din Grupa G de la Cupa Mondială 2026. „Diavolii roșii” au dominat autoritar partida de la Vancouver și au încheiat grupa pe primul loc, după un meci în care Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku și Leandro Trossard au fost printre protagoniștii principali.

Belgia, lider în Grupa G după un recital ofensiv

Belgia a confirmat statutul de favorită și a câștigat Grupa G la turneul final găzduit de Canada, Statele Unite și Mexic, după un succes clar, 5-1 (1-0) cu Noua Zeelandă, pe stadionul BC Place din Vancouver.

„Diavolii roșii” s-au impus fără emoții prin reușitele semnate de Leandro Trossard (28, 50), Kevin De Bruyne (66), Romelu Lukaku (86) și Alexis Saelemaekers (90+4). De cealaltă parte, golul de onoare al formației de la antipozi a fost înscris de Elijah Just (84).

După evoluții mai puțin convingătoare în primele două meciuri, 0-0 cu Iran și 1-1 cu Egipt, belgienii au explodat ofensiv și au arătat de ce rămân una dintre echipele redutabile ale competiției.

Prima repriză: ocazii multe și un gol din corner

Belgia a început în forță. Leandro Trossard a lovit bara în minutul 11, iar Kevin De Bruyne a încercat poarta de la distanță un minut mai târziu, obligându-l pe Crocombe la intervenție. Jeremy Doku a ratat și el o ocazie importantă în minutul 16.

În minutul 20, belgienii au primit inițial un penalty, însă decizia a fost anulată după consultarea reluărilor video.

Deschiderea scorului a venit în minutul 28, când Trossard a finalizat o fază fixă executată impecabil de De Bruyne. Până la pauză, Belgia a continuat să preseze, ratând prin Doku (40), De Bruyne (42) și De Ketelaere (43).

Repriza secundă: dominație totală și spectacol ofensiv

După pauză, Belgia a accelerat decisiv. Trossard a reușit „dubla” în minutul 50, profitând de o fază în care șutul inițial a fost deviat.

Kevin De Bruyne și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 66, cu un șut precis de la aproximativ 18 metri.

Noua Zeelandă, cunoscută sub porecla ''All Whites'', a redus diferența în minutul 84 prin Elijah Just, profitând de o respingere a portarului Courtois.

Finalul a aparținut însă tot Belgiei: Romelu Lukaku a marcat în minutul 86, la un minut după ce a intrat pe teren, iar Alexis Saelemaekers a închis tabela în minutul 90+4, cu un șut din marginea careului.

Recorduri și statistici importante

Romelu Lukaku a devenit cel mai bun marcator al Belgiei la turneele de Cupă Mondială, cu șase goluri cumulate (1 în 2014, 4 în 2018, 1 în 2026), depășindu-l pe Marc Wilmots (5).

Lukaku și De Bruyne sunt primii jucători belgieni care marchează la trei ediții diferite ale Cupei Mondiale.

În plus, Kevin De Bruyne a devenit cel mai vârstnic marcator al Belgiei la Cupa Mondială, reușind golul la 34 de ani și 363 de zile.

Noua Zeelandă - Belgia 1-5 (0-1)

Au marcat: Elijah Just (84), respectiv Leandro Trossard (28, 50), Kevin De Bruyne (66), Romelu Lukaku (86), Alexis Saelemaekers (90+4).

Vancouver, Stadion BC Place de Vancouver: 52.497 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa G



Au evoluat echipele:

Noua Zeelandă: 1. Maxime Crocombe - 2. Timothy Payne (5. Michael Boxall, 64), 16. Finn Surman, 4. Tyler Bindon, 13. Liberato Cacace (3. Francis De Vries, 79) - 6. Joe Bell (20. Callum McCowatt, 64), 8. Marko Stamenic - 11. Elijah Just, 23. Ryan Thomas (19. Benjamin Old, 46), 10. Sarpreet Singh (21. Jesse Randall, 46) - 9. Christopher Wood (căpitan). Selecţioner: Darren Bazeley.

Rezerve neutilizate: 12. Alexander Paulsen, 22. Michael Woud - 15. Nando Pijnaker, 24. Callan Elliot, 26. Thomas Smith, 14. Alex Rufer, 25. Lachlan Bayliss, 7. Logan Rogerson, 17. Kosta Barbarouses, 18. Benjamin Waine.

Belgia: 1. Thibaut Courtois - 21. Timothy Castagne, 3. Arthur Theate, 4. Brandon Mechele, 5. Maxim De Cuyper - 20. Hans Vanaken, 8. Youri Tielemans (căpitan; 23. Nicolas Raskin, 85) - 10. Leandro Trossard (22. Alexis Saelemaekers, 72), 7. Kevin De Bruyne (24. Amadou Onana, 72), 11. Jeremy Doku (26. Matias Fernandez-Pardo, 56) - 17. Charles De Ketelaere (9. Romelu Lukaku, 85). Selecţioner: Rudi Garcia.

Rezerve neutilizate: 12. Senne Lammens, 13. Mike Penders - 15. Thomas Meunier, 16. Koni De Winter, 18. Joaquin Seys, 6. Axel Witsel, 19. Diego Moreira, 14. Dodi Lukebakio.



Arbitru: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh; arbitri asistenţi: Mohammad Al Kalaf, Ahmad Al Roalle (toţi din Iordania); al patrulea oficial: Kevin Ortega (Peru); arbitru asistent de rezervă: Michael Orue (Peru)

Arbitru video: Juan Soto (Venezuela); arbitri asistenţi video: Erick Miranda (Mexic), Antonio Garcia (Uruguay)

Cartonaşe galbene: Stamenic (46), Just (56).

AGERPRES