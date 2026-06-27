Capul Verde scrie istorie la Cupa Mondială 2026! Debutanta s-a calificat fără înfrângere și va înfrunta Argentina

Surpriza uriașă de la Cupa Mondială 2026: Capul Verde merge în fazele eliminatorii și dă piept cu Argentina

Selecționata Capului Verde a reușit una dintre cele mai frumoase povești ale Cupei Mondiale de fotbal 2026. Aflată la prima participare din istorie la un turneu final mondial, reprezentativa africană și-a asigurat calificarea în șaisprezecimile de finală după remiza albă, 0-0, cu Arabia Saudită, disputată vineri pe Houston Stadium, în ultima etapă a Grupei H.

Supranumiți „Rechinii albaștri”, fotbaliștii antrenați de Bubista au încheiat faza grupelor fără înfrângere, o performanță remarcabilă pentru o echipă debutantă. După 0-0 cu Spania și spectaculosul 2-2 împotriva Uruguayului, Capul Verde a obținut încă un punct important în duelul cu Arabia Saudită și a mers mai departe în competiție.

În faza eliminatorie, africanii vor avea parte de cel mai dificil test posibil, urmând să înfrunte campioana mondială, Argentina.

Meci echilibrat, cu ocazii importante la ambele porți

Partida de la Houston a fost una intens disputată, cu numeroase dueluri fizice și faze de poartă, însă fără goluri.

Arabia Saudită a fost prima care și-a creat o oportunitate importantă, în minutul 18, când Salem Al Dawsari a șutat periculos, însă tentativa sa a fost blocată excelent de Wagner Pina.

Capul Verde a răspuns prin Willy Semedo, fostul jucător al Politehnicii Iași, care a fost unul dintre cei mai activi oameni din ofensiva africanilor. Acesta a trimis un șut apărat de Mohammed Alowais în minutul 22, iar înainte de pauză a mai încercat o dată poarta adversă, însă execuția sa a trecut pe lângă țintă.

La ultima fază importantă din prima repriză, Arabia Saudită a fost aproape de deschiderea scorului, însă lovitura de cap a lui Mohammed Kanno a fost reținută fără probleme de experimentatul portar Vozinha.

Capul Verde a fost mai periculoasă după pauză

Repriza secundă a aparținut în mare măsură reprezentativei din Capul Verde, care a continuat să pună presiune pe defensiva adversă.

Monteiro a testat vigilența lui Alowais imediat după reluarea jocului, iar Kevin Pina a încercat să surprindă cu un șut de la distanță, însă balonul a trecut peste transversală.

Arabia Saudită a avut dificultăți în a găsi spații în defensiva foarte bine organizată a africanilor. Singura ocazie notabilă a venit în minutul 67, când Abu Alshamat a șutat din interiorul careului, însă Vozinha a intervenit sigur.

Pe final, Capul Verde a fost foarte aproape de victoria care i-ar fi adus primul succes la un Campionat Mondial. Laros Duarte a scăpat singur cu portarul în minutul 74, dar a ratat incredibil, iar în prelungiri Da Costa a irosit o nouă șansă uriașă, trimițând pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă.

Joao Paulo, integralist într-o prestație solidă

Unul dintre remarcații formației africane a fost Joao Paulo, fundașul legitimat la FCSB, care a evoluat pe întreaga durată a partidei și a avut o contribuție importantă la păstrarea porții intacte.

De asemenea, fostul mijlocaș al Politehnicii Iași, Willy Semedo, a fost unul dintre cei mai activi oameni ai Capului Verde în ofensivă, contribuind la jocul curajos afișat de echipa sa.

Arabia Saudită părăsește competiția

În schimb, Arabia Saudită încheie dezamăgitor aventura la Cupa Mondială 2026. Formația asiatică termină grupa pe ultimul loc, cu doar două puncte, după remizele cu Uruguay (1-1) și Capul Verde (0-0), respectiv înfrângerea categorică suferită în fața Spaniei, scor 0-4.

Pentru Capul Verde, aventura continuă cu un duel de gală împotriva Argentinei. Indiferent de rezultatul acelui meci, reprezentativa africană și-a asigurat deja un loc în istoria fotbalului, reușind o calificare spectaculoasă la debutul său la Cupa Mondială și demonstrând că poate concura de la egal la egal cu echipe consacrate ale fotbalului mondial.

Capul Verde - Arabia Saudită 0-0

Houston, Houston Stadium: 68.278 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa H



Au evoluat echipele:

Capul Verde: 1. Vozinha - 24. Wagner Pina (22. Steven Moreira, 90+4), 4. Roberto Lopes, 3. Diney Borges, 8. Joao Paulo - 6. Kevin Pina ''Lenini'' - 14. Deroy Duarte, 10. Jamiro Monteiro (15. Laros Duarte, 71) - 20. Ryan Mendes (căpitan; 11. Garry Rodrigues, 71), 19. Dailon Livramento (21. Nuno Da Costa, 61), 17. Willy Semedo (26. Helio Varela, 61). Selecţioner: Pedro Leitao Brito ''Bubista''.

Rezerve neutilizate: 12. Marcio Rosa, 23. CJ Dos Santos - 2. Stopira, 5. Logan Costa, 25. Kelvin Pires, 7. Jovane Cabral, 16. Yannick Semedo, 9. Gilson Benchimol.

Arabia Saudită: 21. Mohammed Alowais - 12. Saud Abdulhamid, 4. Abdulelah Alamri, 5. Hassan Altambakti (3. Ali Lajami, 33), 13. Nawaf Bu Washl (24. Moteb Alharbi, 82) - 6. Nasser Aldawsari, 23. Mohamed Kanno, 15. Abdullah Alkhaibari (7. Musab Aljuwayr, 46), 10. Salem Aldawsari (căpitan; 26. Mohammed Abu Alshamat, 65) - 9. Feras Albrikan, 20. Sultan Mandash (19. Abdullah Alhamddan, 65). Selecţioner: Georgios Donis.

Rezerve neutilizate: 1. Nawaf Alaqidi, 22. Ahmed Alkassar - 2. Ali Majrashi, 14. Hassan Kadish, 25. Jehad Thikri, 16. Ziyad Aljohani, 18. Ala Alhajji, 8. Aiman Yahya, 11. Saleh Alshehri, 17. Khalid Alghannam.



Arbitru: Francois Letexier; arbitri asistenţi: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (toţi din Franţa); al patrulea oficial: Abongile Tom (Africa de Sud); arbitru asistent de rezervă: Zakhele Thusi Granville Siwela (Africa de Sud)

Arbitru video: Marco Di Bello (Italia); arbitri asistenţi video: Willy Delajod (Franţa), Joe Dickerson (SUA)

Cartonaşe galbene: Abdulhamid (4), Wagner Pina (8), Nasser Aldawsari (67), Albrikan (90+3).

AGERPRES