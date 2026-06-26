CM 2026: Australia s-a calificat în şaisprezecimi după un egal cu Paraguayul

Australia s-a clasat pe locul secund şi va juca în faza următoare cu a doua clasată din Grupa G, din care fac parte Egipt, Iran, Belgia şi Noua Zeelandă. Paraguayul va avea de aşteptat, însă are şanse destul de bune de a prinde un loc în şaisprezecimi de pe locul al treilea.



Meciul de pe San Francisco Bay Area Stadium a fost unu modest, de luptă, cu puţine ocazii clare.



Australia a dominat prima repriză şi expediat trei şuturi apărate de portarul Gill, prin Irvine (4), Bos (36) şi Volpato (45+2). Sud-americanii nu au avut niciun şut pe poartă în prima parte.



În repriza a doua, echipa ''albiroja'' a ieşit mai mult la joc, a fost mai periculoasă, în încercarea de a obţine o clasare mai bună.



Mauricio a tras de la distanţă (50), dar Beach a reţinut. Enciso (82) a şutat din marginea careului, însă a fost imprecis.



Australianul Bos a avut două incursiuni notabile (83, 90), dar niciuna nu s-a soldat cu un rezultat pe tabelă.



Mauricio (90+3) i-a dat mari emoţii lui Beach, cu un şut de la 15 metri.



Yengi (90+3) a avut ultima ocazie a meciului, dar australianul a tras slab şi Gill a reţinut.



Paraguay - Australia 0-0

San Francisco, San Francisco Bay Area Stadium: 68.827 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa D



Au evoluat echipele:

Paraguay: 12. Orlando Gill - 4. Juan Jose Caceres, 2. Gustavo Velazquez, 15. Gustavo Gomez (căpitan), 3. Omar Alderete (13. Jose Canale, 84), 26. Alexandro Maidana (11. Mauricio, 46) - 8. Diego Gomez (16. Damian Bobadilla, 90+2), 14. Andres Cubas, 23. Matias Galarza (6. Junior Alonso, 90+2), 19. Julio Enciso - 21. Gabriel Avalos (18. Alex Arce, 67). Selecţioner: Gustavo Alfaro.

Rezerve neutilizate: 1. ''Gatito'' Fernandez, 22. Gaston Olveira - 5. Fabian Balbuena, 7. Ramon Sosa, 20. Braian Ojeda, 24. Gustavo Caballero, 9. Antonio Sanabria, 17. Alejandro Romero Gamarra, 25. Isidro Pitta.

Australia: 18. Patrick Beach - 3. Alessandro Circati, 19. Harry Souttar (căpitan), 25. Lucas Herrington - 16. Aziz Behich, 13. Aiden O'Neill, 22. Jackson Irvine (24. Paul Okon-Engstler, 84), 5. Jordan Bos - 8. Connor Metcalfe, 17. Nestory Irankunda (26. Tete Yengi, 84), 20. Cristian Volpato (10. Ajdin Hrustic, 58). Selecţioner: Tony Popovic.

Rezerve neutilizate: 1. Mathew Ryan, 12. Paul Izzo - 2. Milos Degenek, 6. Jason Geria, 15. Kai Trewin, 21. Cameron Burgess, 14. Cameron Devlin, 9. Mohamed Toure, 11. Awer Mabil, 23. Nishan Velupillay.



Arbitru: Clement Turpin; arbitri asistenţi: Nicolas Danos, Benjamin Pages (toţi din Franţa); al patrulea oficial: Oshane Nation (Jamaica); arbitru asistent de rezervă: Caleb Wales (Trinidad-Tobago)

Arbitru video: Jerome Brisard (Franţa); arbitri asistenţi video: Willy Delajod (Franţa), Hamza El Fariq (Maroc)

Cartonaşe galbene: Irvine (46), D. Gomez (77).

AGERPRES