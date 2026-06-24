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CM 2026: Clasamentul grupelor înaintea ultimei etape

de Redacția Jurnalul    |    24 Iun 2026   •   08:00
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CM 2026: Clasamentul grupelor înaintea ultimei etape
Hepta/Primele opt echipe clasate pe locul al treilea se califică în șaisprezecimi

Cu o etapă rămasă înainte de finalul fazei grupelor Cupei Mondiale de fotbal 2026, șapte echipe au obținut deja calificarea în faza eliminatorie.

După primele două runde, Mexic, SUA, Germania, Franța, Argentina și Columbia conduc grupele lor cu maximum de puncte, câte șase, și nu mai pot rata prezența în faza eliminatorie. De asemenea, Norvegia are tot șase puncte, înainte de confruntarea cu Franța, și este calificată în faza eliminatorie.

Germania impresionează atât prin eficiența ofensivă, cât și prin golaverajul excelent, 9-2, în timp ce Mexic și Argentina nu au primit gol în cele două partide disputate.

Clasamentul grupelor Cupei Mondiale 2026 înaintea ultimei etape:

Grupa A: 1. Mexic – 6 puncte (golaveraj 3-0), 2. Coreea de Sud – 3 puncte (2-2), 3. Cehia – 1 punct (2-3), 4. Africa de Sud – 1 punct (1-3).

Grupa B: 1. Canada – 4 puncte (7-1), 2. Elveția – 4 puncte (5-2), 3. Bosnia și Herțegovina – 1 punct (2-5), 4. Qatar – 1 punct (1-7).

Grupa C: 1. Brazilia – 4 puncte (4-1), 2. Maroc – 4 puncte (2-1), 3. Scoția – 3 puncte (1-1), 4. Haiti – 0 puncte (0-4).

Grupa D: 1. SUA – 6 puncte (6-1), 2. Australia – 3 puncte (2-2), 3. Paraguay – 3 puncte (2-4), 4. Turcia – 0 puncte (0-3).

Grupa E: 1. Germania – 6 puncte (9-2), 2. Coasta de Fildeș – 3 puncte (2-2), 3. Ecuador – 1 punct (0-1), 4. Curacao – 1 punct (1-7).

Grupa F: 1. Țările de Jos – 4 puncte (7-3), 2. Japonia – 4 puncte (6-2), 3. Suedia – 3 puncte (6-6), 4. Tunisia – 0 puncte (1-9).

Grupa G: 1. Egipt – 4 puncte (4-2), 2. Iran – 2 puncte (2-2), 3. Belgia – 2 puncte (1-1), 4. Noua Zeelandă – 1 punct (3-5).

Grupa H: 1. Spania – 4 puncte (4-0), 2. Uruguay – 2 puncte (3-3), 3. Capul Verde – 2 puncte (2-2), 4. Arabia Saudită – 1 punct (1-5).

Grupa I: 1. Franța – 6 puncte (6-1), 2. Norvegia – 6 puncte (7-3), 3. Senegal – 0 puncte (3-6), 4. Irak – 0 puncte (1-7).

Grupa J: 1. Argentina – 6 puncte (5-0), 2. Austria – 3 puncte (3-3), 3. Algeria – 3 puncte (1-2), 4. Iordania – 0 puncte (2-5).

Grupa K: 1. Columbia – 6 puncte (4-1), 2. Portugalia – 4 puncte (6-1), 3. RD Congo – 1 punct (1-2), 4. Uzbekistan – 0 puncte (1-8).

Grupa L: 1. Anglia – 4 puncte (4-2), 2. Ghana – 4 puncte (1-0), 3. Croația – 3 puncte (3-4), 4. Panama – 0 puncte (0-2).

Clasamentul provizoriu al celor mai bune echipe clasate pe locul al treilea:

1. Suedia – 3 puncte (6-6)
2. Scoția – 3 puncte (1-1)
3. Croația – 3 puncte (3-4)
4. Paraguay – 3 puncte (2-4)
5. Algeria – 3 puncte (2-4)
6. Capul Verde – 2 puncte (2-2)
7. Belgia – 2 puncte (1-1)
8. Cehia – 1 punct (2-3)
9. RD Congo – 1 punct (1-2)
10. Ecuador – 1 punct (0-1)
11. Bosnia și Herțegovina – 1 punct (2-5)
12. Senegal – 0 puncte (3-6)

Primele opt echipe clasate pe locul al treilea se califică în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: FIFA World Cup Cupa Mondiala 2026
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