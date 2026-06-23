CM 2026: Franța s-a calificat în șaisprezecimi, după 3-0 cu Irakul

Meciul a fost întrerupt aproape două ore din cauza unei furtuni puternice. Kylian Mbappé a reușit o dublă și l-a egalat pe Miroslav Klose în clasamentul marcatorilor all-time ai competiției.

Franța s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 după ce a învins fără emoții Irakul, scor 3-0, într-un meci disputat la Philadelphia și întrerupt aproape două ore din cauza unei furtuni puternice, relatează France 24.

Căpitanul Kylian Mbappé a reușit o dublă și a urcat pe locul al doilea în clasamentul marcatorilor all-time ai competiției, la egalitate cu Miroslav Klose.

Francezii au început în forță și au dominat încă din primele minute. După câteva ocazii importante și o fază analizată de VAR, în urma căreia arbitrul a refuzat acordarea unui penalty, Mbappé a deschis scorul în minutul 14 cu un șut puternic din marginea careului, fără speranțe pentru portarul Ahmed Basil.

Partida a fost întreruptă de trei fulgere

Irakul a încercat să răspundă prin câteva contraatacuri, însă defensiva campioanei mondiale a controlat fără probleme jocul.

Partida a fost însă întreruptă înainte de pauză, după ce trei fulgere au fost observate în apropierea stadionului.

Organizatorii au activat protocolul de siguranță, iar spectatorii au fost evacuați din tribune.

Meciul a fost suspendat pentru aproape două ore, jucătorii revenind pe teren abia după miezul nopții pentru reluarea confruntării.

Mbappé a marcat din nou în minutul 54

În repriza secundă, Franța și-a păstrat concentrarea în ciuda pauzei neobișnuit de lungi.

Mbappé a marcat din nou în minutul 54, ajungând la 16 goluri înscrise la turneele finale ale Cupei Mondiale și egalându-l pe germanul Miroslav Klose pe locul al doilea în ierarhia all-time a competiției.

Scorul final a fost stabilit de Ousmane Dembélé, câștigătorul Balonului de Aur, care a înscris în minutul 66 primul său gol la actuala ediție a turneului.

Succesul vine după victoria cu 3-1 obținută de francezi în fața Senegalului și le asigură elevilor lui Didier Deschamps calificarea în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale.

Meciul de la Philadelphia a fost primul de la turneul final din 2026 întrerupt din cauza condițiilor meteorologice, furtuna obligând organizatorii să suspende jocul și să evacueze temporar spectatorii din stadion.

(sursa: Mediafax)