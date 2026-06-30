CM 2026: Haaland trimite Norvegia în optimi

Scandinavii au deschis scorul în minutul 39 prin Antonio Nusa, care a înscris spectaculos cu un șut la vinclu, după o acțiune individuală în flancul stâng.

Pentru extrema norvegiană a fost al zecelea gol în 29 de selecții la echipa națională. A fost doar al doilea gol marcat de Norvegia într-un meci din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, după reușita lui Arne Brustad din optimile ediției din 1938.

Coasta de Fildeș a egalat în minutul 74 prin Amad Diallo. Jucătorul lui Manchester United a finalizat o acțiune personală pe partea dreaptă, la doar câteva minute după ce salvase de pe linia porții o minge care putea dubla avantajul nordicilor.

Golul calificării a venit în minutul 86 și a purtat semnătura lui Erling Haaland. Atacantul a împins în plasă o centrare trimisă de Patrick Berg, după o pasă în adâncime oferită de Oscar Bobb.

Golul decisiv marcat de Erling Haaland a fost al cincilea al atacantului norvegian la această ediție a Cupei Mondiale 2026, performanță care îl menține pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor turneului. Lider este Lionel Messi, cu șase reușite, dar nu a jucat încă în 16-imile de finală.

În prima jumătate a meciului, Coasta de Fildeș a avut inițiativa în mai multe momente, însă Norvegia a fost mai eficientă. Haaland, bine marcat în debutul partidei, a avut puține atingeri de balon în primele 30 de minute, însă și-a trecut numele pe lista marcatorilor atunci când echipa sa a avut cea mai mare nevoie.

De partea cealaltă, Franck Kessié a bifat meciul cu numărul 106 pentru naționala ivoriană, devenind jucătorul cu cele mai multe selecții din istoria reprezentativei. L-a depășit, astfel, pe Didier Drogba, care a încheiat cariera internațională cu 105 apariții.

În optimile de finală, Norvegia va întâlni Brazilia, pe 5 iulie, de la ora 23:00.

(sursa: Mediafax)