CM 2026: Mexicul învinge Cehia cu 3-0. Trei victorii din trei

După o primă repriză fără goluri, mexicanii au rezolvat partida în doar câteva minute. Mateo Chávez, aflat la primul său Campionat Mondial, a deschis scorul în minutul 55, iar Julián Quiñones a majorat avantajul șase minute mai târziu, reușind al doilea său gol la turneul final. Scorul final a fost stabilit în prelungiri de Álvaro Fidalgo, care a înscris pentru 3-0, mai transmite AP.

Un record pentru Mexic

Succesul reprezintă o premieră pentru naționala Mexicului, care nu mai câștigase niciodată toate cele trei meciuri din faza grupelor la un Campionat Mondial. Până acum, cea mai bună performanță fusese înregistrată în 1986 și 2002, când echipa obținuse două victorii și un rezultat de egalitate. Ambele ediții au avut o legătură cu actualul selecționer Javier Aguirre: în 1986 a participat ca jucător, iar în 2002 a fost antrenorul echipei.

Două generații pe același teren

Partida cu Cehia a oferit și două momente simbolice pentru fotbalul mexican. La doar 17 ani, Gilberto Mora a devenit cel mai tânăr titular din istoria Mexicului la un Campionat Mondial.

Gilberto Mora aclamat de tribunele de pe Estadio Azteca la CM 2026

În același timp, legendarul portar Guillermo „Memo” Ochoa, în vârstă de 40 de ani, a intrat pe teren în minutul 77 și a bifat prezența la al șaselea Campionat Mondial din carieră. El se alătură astfel unui grup extrem de restrâns de jucători care au evoluat la șase ediții ale turneului final, alături de Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Mexicul termină pe primul loc în Grupa A și va disputa meciul din șaisprezecimile de finală marți, pe stadionul Azteca, împotriva unui adversar care urmează să fie stabilit. De partea cealaltă, Cehia părăsește competiția cu un singur punct obținut în cele trei partide din grupă

(sursa: Mediafax)