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CM 2026: Naționala SUA s-a calificat în optimi, după ce a bătut Bosnia

de Redacția Jurnalul    |    02 Iul 2026   •   07:34
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CM 2026: Naționala SUA s-a calificat în optimi, după ce a bătut Bosnia
Hepta/ Folarin Balogun a deshis scorul

Naționala SUA s-a calificat în optimile Cupei Mondiale 2026 după victoria cu 2-0 în fața Bosniei-Herțegovina în 16-imi.

Folarin Balogun a deschis scorul înainte de pauză, marcând al treilea său gol la acest turneu final, însă a fost eliminat în repriza secundă. Malik Tillman a stabilit rezultatul final în minutul 82, transformând o lovitură liberă de la marginea careului.

Americanii au controlat prima parte a jocului, iar Balogun a fost principalul pericol pentru poarta adversă. Atacantul a înscris în minutul 45, după o fază construită de Tim Ream și Malik Tillman.

Situația s-a complicat pentru SUA în minutul 64, când Balogun a primit cartonașul roșu pentru un fault asupra lui Tarik Muharemovic. În inferioritate numerică, selecționata americană a reușit totuși să își conserve avantajul și chiar să îl majoreze prin golul lui Tillman.

Succesul reprezintă doar a doua victorie a Statelor Unite într-o fază eliminatorie a Cupei Mondiale. Precedenta fusese obținută în 2002, când americanii au trecut de Mexic în optimi.

În următoarea fază a competiției, SUA va întâlni Belgia, într-un meci programat luni la Seattle.

Pentru Bosnia-Herțegovina, aflată la a doua participare la Cupa Mondială, turneul se încheie după o campanie în care a remizat cu Canada și a învins Qatarul în faza grupelor, rezultate care i-au adus prima calificare în fazele eliminatorii ale competiției.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Cupa Mondiala 2026 FIFA World Cup
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