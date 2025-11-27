Conference League. Universitatea Craiova a învins Mainz

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Noi 2025   •   23:05
Sursa foto: Hepta/Universitatea Craiova a învins Mainz

Universitatea Craiova a învins Mainz, 1-0, în a patra etapă a Conference League. Partida s-a disputat joi seara în Oltenia.

Assad Al-Hamlawi a marcat din penalty unicul gol al meciului din Bănie. Golul a fost înscris în minutul 67.

Oltenii au acum șapte puncte și urcă în clasamentul din Conference League. Mainz este în prima parte a clasamentului, cu nouă puncte, nemții suferind pe „Ion Oblemenco” prima înfrângere în grupa competiției.

Antrenorul Universității a apreciat că este un rezultat corect, potrivit Prosport.

„Cred că a fost un meci echilibrat. Am încercat să controlăm jocul încă de la început. Jucătorii au respectat strategia și ce am lucrat la antrenament. Am arătat multă ambiție, am fost modești, dar am avut o motivație extraordinar de mare. Cu suporterii alături, am reușit o performanță remarcabilă și un rezultat foarte bun”, a declarat Filipe Coelho, noul antrenor al craiovenilor.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: conference league universitatea craiova Mainz
