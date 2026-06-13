Cosmin Olăroiu va antrena o nouă echipă în Emiratele Arabe Unite. Contractul expiră în 2028

Numirea lui Cosmin Olăroiu vine la doar două săptămâni după încheierea colaborării dintre tehnicianul român și naționala Emiratelor Arabe Unite. Olăroiu și federația locală au decis rezilierea de comun acord a contractului care urma să expire în 2027.

Clubul din Abu Dhabi a confirmat mutarea printr-un comunicat publicat pe canalele oficiale.

„Suntem încântați să anunțăm oficial semnarea contractului cu antrenorul român Cosmin Olăroiu, în funcția de manager al primei echipe, cu un contract care se întinde până în 2028”, a transmis Al-Jazira.

Clubul a însoțit anunțul de mesajul: „Cosmin Olăroiu, omul potrivit pentru această provocare”.

Pentru Olăroiu, revenirea la nivel de club reprezintă un nou capitol într-o carieră construită în mare parte în fotbalul din zona Golfului. Tehnicianul român este unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului românesc și unul dintre cei mai de succes antrenori străini care au activat în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Al-Jazira a încheiat sezonul trecut pe locul al patrulea în campionatul Emiratelor Arabe Unite, ratând obiectivele stabilite de conducere. Astfel, oficialii clubului au decis schimbarea antrenorului, Marino Pusic părăsind echipa la finalul stagiunii, după ce fusese numit în funcție în septembrie 2025.

Olăroiu are obiectivul de a readuce echipa în lupta pentru titlu și pentru calificarea în competițiile continentale asiatice.

În vârstă de 57 de ani, tehnicianul român are în palmares trofee câștigate în România, Arabia Saudită, Qatar, China și Emiratele Arabe Unite.