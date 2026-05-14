Inter, „dublă” de senzație cu Cristi Chivu pe bancă

Pentru antrenorul român Cristian Chivu, succesul completează un sezon remarcabil în care Inter a cucerit și titlul în Serie A, transmite Il Post.

by Finala disputată pe stadionul Olimpico din Roma a fost decisă încă din prima repriză. Inter a deschis scorul în minutul 14, după un autogol al fundașului Adam Marusic, iar Lautaro Martinez a majorat avantajul în minutul 35, notează Il Post. Este a zecea Cupă a Italiei din istoria clubului milanez și al doilea trofeu al sezonului, după titlul de campioană obținut în urmă cu câteva săptămâni.

Performanța are o semnificație specială pentru Cristi Chivu, aflat la primul sezon ca antrenor principal al lui Inter. La începutul stagiunii existau numeroase semne de întrebare legate de experiența redusă a tehnicianului român în Serie A și de capacitatea echipei de a menține nivelul ridicat după un sezon precedent extrem de solicitant. Cu toate acestea, Chivu a reușit să conducă Inter către o „dublă” campionat-Cupă, performanță pe care foștii antrenori Simone Inzaghi și Antonio Conte nu au reușit să o obțină în aceeași stagiune. Ultima echipă italiană care reușise acest lucru fusese Juventus în 2018. În drumul spre trofeu, Inter a eliminat pe rând Venezia în optimi, Torino în sferturi și Como în semifinale. În duelul cu Como, echipa lui Chivu a revenit spectaculos după ce fusese condusă cu 2-0.

Pentru Lazio, înfrângerea are consecințe importante și în plan european. O victorie în Cupa Italiei i-ar fi asigurat calificarea în viitoarea ediție a Europa League, însă echipa ocupă doar locul nouă în campionat și nu mai are șanse să prindă locurile europene prin Serie A. Inter, în schimb, și-a asigurat deja prezența în viitoarea ediție a UEFA Champions League după câștigarea campionatului italian. Succesul din Cupa Italiei confirmă unul dintre cele mai bune sezoane ale clubului din ultimii ani și consolidează statutul lui Cristi Chivu ca unul dintre cei mai promițători antrenori români ai momentului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Cristian Chivu, după câștigarea Cupei Italiei cu Inter: Am meritat trofeul, nimic nu a fost simplu

Antrenorul român Cristian Chivu a declarat că Internazionale Milano a meritat să câștige Cupa Italiei, după succesul obținut în finala disputată miercuri împotriva formației Lazio, scor 2-0, fostul căpitan al României devenind primul tehnician al clubului care câștigă titlul și cupa în primul sezon.

„Am meritat acest trofeu, am făcut un sezon bun. Suntem cu toții fericiți pentru tot ceea ce am depășit, pentru suporteri și pentru club, care ne-a susținut mereu”, a afirmat Cristian Chivu după finala cu Lazio.

Inter s-a impus în finala de la Roma și a realizat „dubla” campionat - cupă, performanță pe care clubul milanez nu o mai reușise de 16 ani. Trofeul este al zecelea din istoria nerazzurrilor în Cupa Italiei.

Tehnicianul român a subliniat dificultatea sezonului.

„Nu este niciodată ceva garantat și nici simplu să duci la capăt un astfel de sezon și să câștigi două trofee”, a mai spus Chivu.

Căpitanul lui Inter, Lautaro Martínez, a evidențiat importanța succesului după dificultățile sezonului precedent.

„Este foarte important pentru noi. Nu a fost simplu să o luăm de la capăt după ce s-a întâmplat anul trecut. Am reușit un sezon important din punct de vedere al jocului, rezultatelor și intensității. Sunt fericit să încheiem cu încă un trofeu care înseamnă mult pentru noi”, a spus atacantul argentinian.

Lautaro i-a acordat nota maximă lui Chivu pentru contribuția sa la succesul echipei: „Nota pentru Chivu? Zece. Ne-a ajutat enorm”.

Cristian Chivu a devenit al treilea antrenor din istoria clubului Inter care reușește să câștige Cupa Italiei și titlul în Serie A în același sezon. Echipa antrenorului român a câștigat finala Cupei Italiei la 9 zile după ce devenise campioană în Serie A.

(sursa: Mediafax)