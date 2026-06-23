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CM 2026: Cristiano Ronaldo intră în istorie la Cupa Mondială! Portugalia a spulberat Uzbekistanul

de Redacția Jurnalul    |    23 Iun 2026   •   22:16
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CM 2026: Cristiano Ronaldo intră în istorie la Cupa Mondială! Portugalia a spulberat Uzbekistanul
Hepta/Dublă pentru Ronaldo și victorie la scor pentru Portugalia la Mondial

Portugalia a învins Uzbekistan în partida din Grupa K a Cupei Mondiale de fotbal. Cristiano Ronaldo a înscris două goluri și a intrat în istorie fiind primul jucător care marchează la șase turnee ale Cupei Mondiale de fotbal. Meciul cu Uzbekistan s-a disputat marți la Houston, SUA.

Partida Portugalia-Uzbekistan s-a încheiat cu victoria categorică a lusitanilor, scor 5-0. Cristiano Ronaldo a intrat în istorie marcând două goluri în prima repriză, în minutele 6 și 39. Nuno Mendes a înscris și el în minutul 17, din lovitură liberă, după ce Ronaldo a mimat șutul și i-a păcălit pe adversari.

În repriza secundă, portarul uzbek Abduvakhid Nematov și-a dat autogol mărind diferența pentru portughezi. Scorul final a fost stabilit de Rafael Leao care a marcat în minutul 87.

În urma acestei victorii, Portugalia și-a asigurat în mare parte calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. După două meciuri, Portugalia are 4 puncte și ocupă primul loc. În ultimul meci al grupei, formația lui Ronaldo va întâlni Columbia. Meciul va fi duminică, la Miami.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: cristiano ronaldo FIFA World Cup Cupa Mondiala 2026
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