Lamine Yamal dă o lecție de maturitate înainte de semifinală: Fotbalul trebuie să unească, nu să divizeze!

Lamine Yamal a transmis un mesaj împotriva discursului care pune sub semnul întrebării diversitatea din fotbal înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre Spania și Franța. Atacantul iberic a declarat că fotbalul reprezintă un exemplu de integrare și a evitat să alimenteze polemica provocată de afirmațiile fostului premier spaniol Mariano Rajoy.

În ziua în care a împlinit 19 ani, internaționalul spaniol a fost întrebat despre comentariile lui Rajoy, care susținuse că în naționala Franței „nu sunt francezi”, declarație care a generat reacții critice atât în Franța, cât și în Spania.

Yamal a ales să transmită un mesaj de unitate, potrivit publicației Bild. „Dacă fotbalul poate realiza ceva, atunci acel lucru este integrarea. Franța și noi suntem ambele exemple de integrare. Despre asta este fotbalul, nu despre declarațiile altor oameni”, a afirmat jucătorul.

Fotbalistul a adăugat că atât reprezentativa Spaniei, cât și cea a Franței demonstrează că persoane cu origini diferite pot forma echipe de succes.

Atacantul Barcelonei a precizat că nu dorește ca disputa politică să eclipseze unul dintre cele mai importante meciuri ale turneului final. „Jucăm unul dintre cele mai frumoase meciuri ale unei Cupe Mondiale. Acesta este acum cel mai important lucru”, a declarat Yamal.

Semifinala dintre Spania și Franța este una dintre cele mai așteptate confruntări ale competiției, cele două selecționate fiind considerate printre principalele favorite la câștigarea trofeului.

Declarațiile fostului premier Mariano Rajoy au fost criticate și în tabăra Franței. Mijlocașul Warren Zaïre-Emery a subliniat că naționala Franței reflectă diversitatea societății franceze și că ceea ce contează este unitatea echipei atât pe teren, cât și în afara lui.

Subiectul a reaprins dezbaterea privind rolul sportului în integrarea socială și combaterea discriminării, într-un moment în care Cupa Mondială reunește jucători din medii și culturi diferite, reprezentați sub culorile naționalelor lor.

(sursa: Mediafax)