PSV, campioană în Eredivisie! Dennis Man sărbătorește titlul, dar echipa primește o veste tragică

Dennis Man, campion în Olanda! PSV Eindhoven câștigă titlul cu 5 etape înainte de final

PSV Eindhoven a cucerit matematic titlul în Eredivisie cu cinci etape înainte de finalul sezonului, după pasul greșit făcut de Feyenoord. Pentru Dennis Man, performanța marchează un moment important al carierei, într-un sezon în care bucuria trofeului este umbrită de accidentarea gravă a căpitanului Jerdy Schouten.

PSV Eindhoven, campioană după egalul lui Feyenoord

PSV Eindhoven a devenit oficial campioana Olandei după ce Feyenoord a remizat, scor 0-0, în deplasare cu Volendam. Rezultatul rivalilor a consfințit matematic titlul pentru echipa la care evoluează și Dennis Man.

Cu o zi înainte, PSV se impusese spectaculos, scor 4-3, în fața lui Utrecht, ajungând la 71 de puncte după 29 de etape. În aceste condiții, Feyenoord avea nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa pentru titlu, însă egalul a pus capăt oricăror speranțe.

Succesul a declanșat imediat sărbătoarea în Eindhoven, unde fanii așteptau cu nerăbdare confirmarea oficială. Este al 27-lea titlu din istoria clubului, PSV fiind depășită doar de Ajax Amsterdam la acest capitol.

Dennis Man, mesaj de campion

Federația Română de Fotbal a reacționat rapid după performanța echipei olandeze, felicitându-l pe internaționalul român pentru titlul obținut.

„Dennis Man este campion în Țările de Jos, după ce PSV a câștigat titlul cu 5 etape rămase de disputat! Felicitări!”, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a echipei naționale de fotbal a României.

Dennis Man traversează astfel un moment de vârf în carieră, confirmându-și statutul într-un campionat puternic din Europa.

Planuri de sărbătoare la Eindhoven

Clubul a anunțat că festivitățile oficiale vor avea loc marți, 7 aprilie. Evenimentele vor începe la stadionul „Philips”, unde trofeul va fi prezentat fanilor, urmând ca echipa să defileze prin oraș într-un autobuz descoperit.

Piața Primăriei și Piața Centrală vor deveni punctele principale ale celebrării, într-o atmosferă care se anunță spectaculoasă.

Lovitură grea pentru PSV: Schouten, va rata Cupa Mondială din 2026

Bucuria titlului este însă umbrită de accidentarea gravă suferită de căpitanul Jerdy Schouten. Mijlocașul s-a prăbușit pe teren după un contact dur în meciul cu Utrecht, iar diagnosticul a confirmat cele mai negre temeri: ruptură de ligamente încrucișate.

Fotbalistul va fi operat și va rata inclusiv Cupa Mondială din 2026, o pierdere majoră pentru naționala Olandei.

„Am simțit imediat că ceva nu este în regulă. Este o lovitură mare pentru mine, dar o voi depăși”, a transmis Schouten.

Mesaj emoționant de la Dennis Man

Printre primii care au reacționat s-a numărat Dennis Man, care i-a transmis colegului său un mesaj de încurajare: „Fă-te bine! Te vei întoarce mult mai puternic!”.

Chiar dacă sezonul s-a încheiat prematur pentru Schouten, acesta va participa la momentul festiv alături de echipă.

PSV și Dennis Man, din nou în Champions League

Odată cu câștigarea titlului, PSV și-a asigurat automat calificarea în faza ligii din UEFA Champions League, ediția 2026-2027.

Pentru Dennis Man va fi al doilea sezon consecutiv în „Liga Campionilor”. În sezonul precedent, românul a bifat 8 meciuri și a marcat de două ori, ambele goluri fiind înscrise împotriva lui Napoli.

