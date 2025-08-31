x close
Dezastru la Chelsea. Atacantul Nicolas Jackson chemat din Germania, în timp ce se pregătea să semneze cu Bayern Munchen

de Redacția Jurnalul    |    31 Aug 2025   •   18:10
Sursa foto: Hepta/Nicolas Jackson

Un transfer s-a transformat într-un dezastru pentru Chelsea și Nicolas Jackson. Atacantul senegalez se afla deja la München pentru testele medicale cu Bayern, când clubul londonez l-a chemat urgent înapoi.

Totul s-a întâmplat în câteva ore. Jackson era considerat de antrenorul Maresca ca fiind în plus și fusese lăsat să plece la Bayern München sub formă de împrumut.

Atacantul a decolat din Londra dimineața pentru a finaliza transferul, dar la aterizarea în Germania a primit vestea că trebuie să se întoarcă imediat.

În timpul meciului cu Fulham, Liam Delap s-a accidentat grav în minutul 14, lăsând partea de atac a echipei fără alternative. Maresca și-a dat seama că are nevoie de Jackson și a blocat imediat tranzacția.

Răspunsul a venit prompt din tabăra jucătorului. Agentul său, Diomansy Kamara, a fost categoric pe Instagram: „Nu ne întoarcem. Avionul nu se întoarce". Jackson pare hotărât să rămână în Germania și să semneze cu Bayern, în pofida apelului de la Chelsea.

Situația trebuie rezolvată rapi, pentru că perioada de transferuri se apropie de sfârșit, iar una dintre echipe va trebui să facă compromisuri. Bayern München nu vrea să piardă acordul pentru împrumut, iar Jackson pare să fi luat deja decizia de a nu se mai întoarce la Londra.

