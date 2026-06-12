Duminică vedem Brazilia, Germania și Olanda

Weekend plin, cu nu mai puțin de șapte meciuri, din care 5 sunt duminică, începând cu primele ore ale zilei până la miezul nopții.

Brazilia - Maroc.

Cu sau fără Neymar

Cea mai mare curiozitate a începutului de turneu vine din tabăra Braziliei. Toate privirile sunt îndreptate către Neymar. Va fi titular? Va intra pe parcurs? Sau va rămâne în tribună? Întrebarea îi preocupă deopotrivă pe jurnaliști, suporteri și adversari.

Dacă nucleul dur al fanilor „Seleção” nu își poate imagina o Brazilie fără „artistul Neymar”, o mare parte a publicului brazilian consideră că starul de altădată nu mai este jucătorul care făcea diferența la marile competiții. Revenirea sa la Santos nu a produs entuziasmul așteptat, iar prestațiile din ultimul sezon au fost departe de nivelul care l-a consacrat. „Mult marketing, puțin fotbal. Convocarea lui este mai degrabă una de imagine”, au comentat numeroși suporteri brazilieni în ultimele luni.

Speranțele „cariocas” se leagă acum de noua generație. Perechea ofensivă Vinicius jr - Raphinha promite spectacol, viteză și goluri, iar experiența lui Casemiro rămâne esențială pentru echilibrul echipei. Dacă Brazilia va avea un lider la acest Mondial, mulți cred că el nu va mai fi Neymar.

Germania - Curaçao.

Scorul turneului?

La fel de mare este și interesul pentru Germania. De două ediții consecutive, Mannschaft-ul a dezamăgit profund, fiind eliminat încă din faza grupelor. Pentru o națiune obișnuită să joace finale și să lupte pentru trofee, eșecurile recente au fost greu de digerat.

Suporterii germani privesc însă cu optimism spre actuala generație. „Dacă i-am avea la națională pe Kane și Olise nu ne-am face griji. Din păcate nu participăm cu Bayern München la Campionatul Mondial”, glumesc fanii nemți. Dincolo de ironii, Germania aliniază un lot impresionant: Jamal Musiala, Leon Goretzka, Leroy Sané, Florian Wirtz și Kai Havertz sunt jucători capabili să decidă orice meci, campioni cu echipele de club. În poartă a revenit veteranul Manuel Neuer, iar defensiva este condusă de impunătorul Antonio Rudiger, omul pe care presa germană îl numește adesea „Muntele”.

Meciul de debut al Mannschaft-ului la acest turneu final este cu micuța selecționată a statului Curaçao, iar fanii nemți cred că va fi un scor „de maidan”. „Chiar dacă spectatorii neutri vor susține Curaçao, câștigăm de la 10-0 în sus”, declară fanii germani.

Olanda - Japonia.

„Mai olandezi ca olandezii”

Dacă Germania caută revanșa, Olanda urmărește un vis vechi de aproape un secol: primul titlu mondial. „Portocala Mecanică” a disputat trei finale de Campionat Mondial și le-a pierdut pe toate. De fiecare dată a fost aproape, dar niciodată suficient de aproape.

Privind lotul adus în America, mulți specialiști o văd printre favorite. Virgil van Dijk conduce una dintre cele mai solide defensive ale competiției, Dumfries și Frenkie de Jong oferă experiență și consistență, Koopmeiners aduce echilibru la mijloc, iar Memphis Depay și Cody Gakpo pot decide meciurile dintr-o singură fază. Aproape toți au câștigat trofee importante la nivel de club.

Problema Olandei este însă una veche. De-a lungul timpului, tocmai atunci când a părut cea mai puternică și mai pregătită, a găsit o metodă de a se împiedica singură. Talentul nu a lipsit niciodată, zeci de jucători erau vedete în toate campionatele puternice ale Europei, dar trofeul suprem mondial continuă să o ocolească.

Batavii debutează contra Japoniei, care nu mai este de mult o națională exotică de prin Extremul Orient. Majoritatea lotului vine de la cluburi mari din Europa, însă la națională păstrează disciplina și organizarea tipic japoneze. Nu le va fi ușor olandezilor. Iar aici este o curiozitate: sunt mai mulți jucători japonezi care evoluează în campionatul Olandei decât au olandezii selecționați din campionatul lor intern. „Japonezii sunt mai olandezi ca olandezii”, scrie presa de la Amsterdam.

Weekendul care urmează ar putea oferi primele răspunsuri importante ale turneului. Este Neymar încă omul care poate schimba destinul Braziliei? A revenit Germania în elita fotbalului mondial? Și, mai ales, poate fi acesta anul în care Olanda transformă eterna promisiune într-o realitate? Duminică începe examenul adevărat pentru trei dintre marile puteri ale fotbalului.

Program (Antena 1 și Antena Play)

Vineri, 12 iunie

Ora 20.30: Ceremonia de deschidere (Canada)

Ora 22.00: Canada - Bosnia și Herțegovina (Grupa B)

Sâmbătă, 13 iunie

Ora 2.30: Ceremonia de deschidere (SUA)

Ora 4.00: SUA - Paraguay (Grupa D)

Ora 22.00: Qatar - Elveția - (Grupa B)

14 iunie 2026

Ora 1.00: Brazilia - Maroc (Grupa C)

Ora 4.00: Haiti - Scoția (Grupa C)

Ora 7.00: Australia - Turcia (Grupa D)

Ora 20.00: Germania - Curaçao (Grupa E)

Ora 23.00: Olanda - Japonia (Grupa F)