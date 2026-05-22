Ebola a gonit naționala de fotbal din Congo

Mutarea a fost operată din cauza restricțiilor impuse de Statele Unite, una dintre cele trei țări-gazdă ale Cupei Mondiale, alături de Canada și Mexic. Autoritățile sanitare americane interzic intrarea în SUA a cetățenilor străini care în ultimele 21 de zile s-au aflat în Congo, Uganda sau Sudan.

Primul meci pe care Congo îl va disputa la mondiale va avea loc pe 17 iunie, cu Portugalia, la Huston, în Statele Unite.

Un purtător de cuvânt al naționalei congoleze a anunțat că meciurile de antrenament programate în Europa se vor desfășura conform programului deja stabilit. Africanii vor juca pe 3 iunie cu Danemarca, în Belgia, și cu Chile, pe 9 iunie, în Spania.

Epidemia din Congo a fost cauzată de o specie rară de Ebola, cunoscută sub numele de Bundibugyo. În prezent, nu există un vaccin pentru această specie, iar OMS a declarat că ar putea dura până la nouă luni pentru realizarea unui vaccin.

Miercuri, OMS a declarat că se estimează că 139 de persoane au murit, din cele 600 de cazuri suspecte.



