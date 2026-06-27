Dramă totală la Cupa Mondială 2026: Egipt obține calificarea, Iran ratează victoria în prelungiri (1-1)

Egipt – Iran 1-1 la Cupa Mondială 2026: „Faraonii” merg mai departe după un final incendiar la Seattle

Selecţionatele Egiptului și Iranului au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), într-un meci intens disputat vineri pe Seattle Stadium, în Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

Rezultatul a fost suficient pentru ca reprezentativa Egiptului să își asigure calificarea în optimile de finală, într-un moment istoric pentru fotbalul african.

Start exploziv: Egipt lovește primul

Egiptul a început în forță și a deschis scorul rapid prin Mahmoud Saber (5), cu un șut precis de la aproximativ 14 metri, profitând de o ieșire neinspirată a portarului Beiranvand.

Africanii au controlat începutul de partidă, dar Iranul a primit rapid șansa de a reveni în joc.

Penalty ratat și egalare rapidă pentru Iran

Iranul a beneficiat de un penalty în minutul 11, după un fault comis de Abdelmoneim asupra lui Taremi. Atacantul de la Olympiakos Pireu a executat însă slab, iar portarul Mostafa Shoubir a respins șutul, menținând avantajul Egiptului.

Totuși, reacția iranienilor a fost imediată. Ramin Rezaeian (14) a restabilit egalitatea cu un șut din unghi, după o respingere a lui Shoubir la șutul lui Mohammadi.

De aici, partida a devenit echilibrată, cu ocazii la ambele porți.

Echilibru total și ocazii ratate de ambele părți

În prima repriză, Egiptul a mai amenințat prin Trezeguet (30), în timp ce Iranul a răspuns prin Rezaeian (34) și Khalilzadeh (45+2).

În repriza secundă, iranienii au început mai bine, dar Mohebbi (46) și Ezatolahi (47) nu au reușit să finalizeze.

Egiptul a revenit periculos prin Trezeguet (49, 52), iar Marmoush (68) a fost aproape de gol, însă șutul său a fost deviat salvator.

Final dramatic: gol anulat și bară în prelungiri

Finalul a fost unul electrizant. În minutul 90+4, Khalilzadeh a trimis mingea în poartă după o fază confuză în careul egiptean, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Drama nu s-a oprit aici. Iranul a fost la un pas de victorie, dar Ezatolahi a trimis mingea în bară în minutul 90+7, ratând o șansă uriașă.

Egipt merge mai departe, Iran așteaptă verdictul

În urma acestui rezultat, Egiptul își consolidează poziția și merge în optimile de finală, unde va înfrunta Australia la Dallas.

Iranul, cunoscut sub numele de ''Team Melli'', rămâne în așteptarea clasamentului final al echipelor de pe locul trei pentru a vedea dacă va continua aventura la turneul final.

Egipt - Iran 1-1 (1-1)

Au marcat: Mahmoud Saber (5), respectiv Ramin Rezaeian (14).

Mehdi Taremi (Iran) a ratat un penalty în min. 11 (a apărat Mostafa Shoubir).

Seattle, Seattle Stadium: 66.925 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa G



Au evoluat echipele:

Egipt: 23. Mostafa Shoubir - 3. Mohamed Hany, 5. Ramy Rabia, 6. Mohamed Abdelmoneim (2. Yasser Ibrahim, 14), 13. Ahmed Fatouh - 21. Mahmoud Saber (19. Marawan Attia, 46), 17. Mohanad Lashin - 11. Mostafa Zico (9. Hamza Abdelkarim, 76), 10. Mohamed Salah (căpitan; 25. Zizo, 57), 8. Emam Ashour (22. Omar Marmoush, 46) - 7. Trezeguet. Selecţioner: Hossam Hassan.

Rezerve neutilizate: 1. Mohamed Elshenawy, 16. Mahdy Soliman, 26. Mohamed Alaa - 15. Karim Hafez, 24. Tarek Alaa, 18. Nabil Donga, 12. Haissem Hassan, 20. Ibrahim Adel.

Iran: 1. Ali Reza Beiranvand - 23. Ramin Rezaeian, 13. Hossein Kanani (2. Saleh Hardani, 46), 4. Shoja Khalilzadeh, 19. Ali Nemati, 5. Milad Mohammadi - 14. Saman Ghoddos (20. Shahriyar Moghanloo, 67), 21. Mohammad Ghorbani, 6. Saeid Ezatolahi - 9. Mehdi Taremi (căpitan), 8. Mohammad Mohebbi (7. Alireza Jahanbakhsh, 90+1). Selecţioner: Amir Ghalenoei.

Rezerve neutilizate: 12. Payam Niazmand, 22. Hossein Hosseini - 3. Ehsan Hajisafi, 17. Arya Yousefi, 25. Danial Iri, 15. Roozbeh Cheshmi, 16. Mahdi Torabi, 26. Amirmohammad Razaghinia, 10. Mehdi Ghayedi, 11. Ali Alipour, 18. Amirhossein Hosseinzadeh, 24. Dennis Dargahi.



Arbitru: Szymon Marciniak; arbitri asistenţi: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (toţi din Polonia); al patrulea oficial: Yusuke Araki (Japonia); arbitru asistent de rezervă: Jun Mihara (Japonia)

Arbitru video: Tomasz Kwiatkowski (Polonia); arbitri asistenţi video: Dennis Johan Higler (Olanda), Shauns Evans (Australia)

Cartonaşe galbene: Kanani (18), Saber (19), Yasser Ibrahim (41), Nemati (43), Ezatolahi (79), Lashin (90+2), Khalilzadeh (90+4).

AGERPRES