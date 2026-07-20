FCSB a avut noroc la tragerea la sorți! Adversar accesibil în turul 3 Conference League, CFR Cluj și U Cluj au misiuni mai dificile

FCSB evită adversari puternici și primește cea mai favorabilă variantă

Dintre cele trei reprezentante ale României, campioana FCSB pare să fi avut parte de cel mai favorabil scenariu, evitând câteva dintre cele mai puternice formații aflate pe lista adversarelor posibile. Dacă va elimina formația letonă Auda în turul al doilea preliminar, FCSB va întâlni în faza următoare câștigătoarea confruntării dintre NK Aluminij din Slovenia și Dinamo City din Albania, o dublă considerată cea mai accesibilă dintre variantele disponibile.

Tragerea la sorți a fost una favorabilă pentru formația pregătită de Marius Baciu. În loc să întâlnească echipe cu experiență europeană și loturi mult mai valoroase, FCSB va avea șansa de a lupta pentru calificarea în play-off-ul Conference League împotriva unei formații considerate abordabile.

Roș-albaștrii au evitat trei adversari incomozi, care ar fi ridicat semnificativ gradul de dificultate al calificării. Printre aceștia se numără echipa învinsă din duelul dintre Hajduk Split și Pafos, pierzătoarea confruntării dintre St. Gallen și Benfica, dar și formația care va pierde dubla dintre Qarabag și CSKA Sofia.

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CFR Cluj va avea un adversar mult mai dificil

Spre deosebire de FCSB, CFR Cluj nu a beneficiat de aceeași tragere favorabilă. Dacă ardelenii vor depăși obstacolul din turul al doilea, în turul trei preliminar vor întâlni echipa care va pierde confruntarea din Europa League dintre Tromso, din Norvegia, și FC Hradec Kralove, din Cehia.

Indiferent care dintre cele două formații va continua în Conference League, CFR Cluj va avea în față un adversar competitiv, capabil să pună probleme serioase.

Universitatea Cluj poate avea parte de un duel echilibrat

Universitatea Cluj continuă să spere la un parcurs european important, însă primul pas rămâne eliminarea formației norvegiene Brann în turul al doilea preliminar din Conference League.

În cazul în care învinge în turul al doilea preliminar din Conference League, "U" Cluj va înfrunta câștigătoarea dublei dintre Dila Gori, din Georgia, și Apollon Limassol, din Cipru. Specialiștii consideră că aceasta este una dintre cele mai echilibrate confruntări rezultate în urma tragerii la sorți.

Universitatea Cluj a evitat, în schimb, adversari precum învingătoarea duelului Panevezys – Tobol, câștigătoarea partidei dintre MSK Zilina și GKS Katowice, dar și echipa care se va impune în confruntarea dintre BATE Borisov și FC Sion.

Partidele din turul al treilea preliminar al UEFA Conference League sunt programate pe 6 august, în timp ce manșa retur se va disputa pe 13 august. UEFA urmează să stabilească și orele oficiale de disputare ale fiecărui meci.