FIFA invită Iranul la Mondialul din 2026, în ciuda situației complicate

Potrivit jurnalistului Sky News Rob Harris, forul mondial menține contactul permanent cu toate federațiile participante, inclusiv cu cea iraniană, pe măsură ce pregătirile pentru competiție continuă. „FIFA este în contact permanent cu toate federațiile participante, inclusiv cu Iranul, pentru a discuta pregătirile pentru Cupa Mondială FIFA 2026. FIFA se așteaptă ca toate echipele participante să concureze conform programului meciurilor anunțat”, a transmis marți Harris pe X.

Ministrul iranian al Sportului, Ahmad Donyamali, a sugerat în cursul săptămânii trecute că echipa națională ar putea să nu participe la turneu. Luni, secretarul general al Confederației Asiatice de Fotbal (AFC), Windsor John, a precizat că nu a fost primită nicio notificare oficială din partea Iranului în acest sens.

Donald Trump a avertizat recent că prezența echipei naționale a Iranului la Cupa Mondială din 2026 ar putea ridica probleme de securitate. „Echipa națională a Iranului este binevenită la Cupa Mondială, dar nu cred că prezența lor este potrivită, pentru propria lor siguranță”, a scris liderul american pe platforma sa Truth Social.

La rândul său, reprezentativa Iranului a reacționat, subliniind că organizatorul competiției este FIFA, iar participarea la turneu nu poate fi decisă de un lider politic: „Cupa Mondială este un eveniment internațional organizat de FIFA, nu de un individ sau de un stat. Iranul a fost una dintre primele echipe calificate”.

De asemenea, selecționata iraniană a transmis că responsabilitatea pentru securitatea echipelor aparține organizatorilor competiției: „Nimeni nu poate exclude echipa națională iraniană de la Cupa Mondială. Singura țară care ar putea fi exclusă este cea gazdă, dacă nu poate asigura securitatea echipelor participante”.

Cupa Mondială FIFA 2026 va fi organizată în perioada 11 iunie - 19 iulie în Canada, Mexic și Statele Unite, fiind prima ediție cu 48 de echipe și meciuri care se vor disputa în 16 orașe.

Iranul s-a calificat deja și a fost repartizat în Grupa G, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Selecționata iraniană va juca în faza grupelor în Statele Unite, la Los Angeles (două meciuri) și Seattle (un meci).

