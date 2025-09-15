Fotbalist câștigător al Cupei Mondiale, se retrage la 31 de ani

Fundașul Samuel Umtiti și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist la 31 de ani. Samuel Umtiti a făcut anunțul pe Instagram. Zvonul circula de câteva zile, iar Umtiti a confirmat luni informația, potrivit Le Figaro.

„După o carieră intensă, cu suișuri și coborâșuri, a venit momentul să-mi iau rămas bun... Am dat totul cu pasiune și nu regret nimic”, a scris câștigătorul Cupei Mondiale din 2018, care este afectat de numeroase accidentări de mai mulți ani.

La trei luni după ce a părăsit echipa Lille, fundașul central și-a anunțat sfârșitul carierei la vârsta de 31 de ani.

El a fost unul dintre jucătorii importanți ai echipei naționale a Franței care a câștigat Campionatul Mondial din 2018, marcând singurul gol în semifinala împotriva Belgiei (1-0).

De asemenea, Umtiti este al cincilea câștigător al Cupei Mondiale din 2018 care se retrage, după Steve Mandanda, Raphaël Varane, Blaise Matuidi și Adil Rami.

(sursa: Mediafax)