Ousmane Dembélé, show total la Cupa Mondială 2026! Franța zdrobește Norvegia și încheie grupa cu punctaj maxim

Franța face spectacol la Cupa Mondială 2026! Dembélé reușește un hat-trick de senzație și conduce „Les Bleus” spre primul loc în grupă

Franța a confirmat statutul de favorită la Cupa Mondială 2026 și a încheiat faza grupelor cu maximum de puncte, după o victorie clară, scor 4-1, împotriva Norvegiei. Marele erou al serii a fost Ousmane Dembélé, autorul unui hat-trick spectaculos încă din prima repriză, într-un meci în care ofensiva franceză a impresionat din nou.

Dembélé a deschis recitalul încă din debutul partidei

Selecționata Franței nu a avut nevoie de mult timp pentru a-și impune superioritatea. Elevii selecționerului francez au început partida în forță, iar Ousmane Dembélé a deschis scorul încă din minutul 7, finalizând cu sânge rece o acțiune rapidă de atac.

Golul marcat atât de devreme le-a oferit francezilor și mai multă încredere, iar ofensiva condusă de Dembélé și Kylian Mbappé a continuat să pună presiune constantă pe defensiva Norvegiei.

În minutul 20, aceeași conexiune ofensivă și-a spus din nou cuvântul. Mbappé i-a oferit o pasă decisivă lui Dembélé, iar atacantul francez a înscris fără emoții pentru 2-0, apropiindu-și echipa de o victorie confortabilă.

Norvegia a reacționat, dar Franța a controlat jocul

Scandinavii au încercat să revină rapid în meci, iar răspunsul a venit aproape imediat. În minutul 21, Aasgaard a redus diferența, profitând de o fază favorabilă și readucând speranțele Norvegiei.

Totuși, entuziasmul nordicilor a fost de scurtă durată. Franța a continuat să domine posesia și să creeze ocazii, demonstrând diferența de valoare dintre cele două formații.

Hat-trick perfect pentru Ousmane Dembélé

Momentul definitoriu al partidei s-a consumat în minutul 32. După o acțiune excelent construită de Aurélien Tchouaméni, mingea a ajuns la Ousmane Dembélé, care a înscris pentru a treia oară în meci și și-a completat hat-trick-ul încă din prima repriză.

Atacantul francez a fost, fără îndoială, omul meciului, oferind una dintre cele mai spectaculoase prestații individuale de la această ediție a Cupei Mondiale 2026.

Pe lângă cele trei goluri marcate, Dembélé a fost permanent implicat în fazele de atac, contribuind decisiv la ritmul și eficiența jocului practicat de Franța.

Doué a închis tabela în prelungiri

În partea secundă, Franța a gestionat inteligent avantajul și a continuat să controleze partida, fără să ofere adversarilor prea multe oportunități.

Scorul final a fost stabilit în minutul 90+4, când Doué și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, închizând tabela la 4-1 și confirmând superioritatea clară a francezilor.

Victoria consolidează moralul echipei înaintea fazelor eliminatorii, acolo unde Franța va intra din postura uneia dintre principalele favorite la cucerirea trofeului.

Franța termină grupa cu maximum de puncte

După cele trei etape disputate în Grupa I, Franța ocupă primul loc cu un parcurs impecabil: trei victorii din tot atâtea meciuri, nouă puncte și un golaveraj de +7.

Norvegia încheie faza grupelor pe poziția secundă, cu șase puncte, rezultat suficient pentru a rămâne în cursa competiției. Senegal termină pe locul al treilea, cu trei puncte, în timp ce Irak ocupă ultima poziție a clasamentului.

Forma excelentă arătată de francezi și evoluția impresionantă a lui Ousmane Dembélé transformă reprezentativa „Les Bleus” într-una dintre cele mai periculoase echipe ale turneului final, iar prestația din duelul cu Norvegia transmite un mesaj clar rivalelor: Franța este pregătită să lupte până la capăt pentru trofeul Cupei Mondiale 2026.

Echipele de start

Norvegia

Antrenor: Ståle Solbakken

4-3-3: E. Selvik - F. Aursnes, H. Falchener, L. Østigård, F. Bjørkan - K. Thorstvedt, P. Berg, T. Aasgaard - O. Bobb, J. Strand Larsen, A. Schjelderup.

Franța

Antrenor: Didier Deschamps

4-2-3-1: M. Maignan - T. Hernández, M. Lacroix, D. Upamecano, J. Koundé - M. Koné, A. Tchouaméni, D. Doué, M. Olise, O. Dembélé - K. Mbappé.

(sursa: Mediafax)