Istvan Kovacs selectat arbitru la Cupa Mondială 2026: Lista oficială FIFA cu românii

Istvan Kovacs, arbitrul român star la Cupa Mondială 2026: Al doilea Mondial după Qatar și finalele UCL, UEL, UECL
Ultimii ani au fost un triumf pentru Kovacs: a condus finalele Conference League, Europa League și Champions League, culminând recent cu un meci exploziv – Barcelona vs. Atletico Madrid din sferturile UCL, care a generat dezbateri aprinse, potrivit as.ro.
La Cupa Mondială Qatar 2022, Kovacs a fost rezervă la opt meciuri grele: inaugurarea Qatar – Ecuador, Uruguay – Coreea de Sud, Argentina – Mexic, Spania – Germania, Ecuador – Senegal, Arabia Saudită – Mexic, Croația – Belgia și Portugalia – Elveția. A părăsit turneul înainte de sferturi, o decizie surprinzătoare dată fiind forma sa de top – semifinală UCL și finală UECL în acel sezon.
Lista completă a arbitrilor care vor oficia la CM 2026
Un total de 52 de arbitri centrali, 88 de aribitri asistenţi şi 30 de arbitri video VAR, din toate cele 6 confederaţii vor arbitra la CM 2026 în cele 104 meciuri ale competiţiei ce se va disputa în Statele Unite, Canada şi Mexic în iunie şi iulie.
Arbitri de centru aleşi de FIFA
- Abdulrahman AL JASSIM
- Khalid AL TURAIS
- Yusuke ARAKI
- Omar Abdulkadir ARTAN
- Pierre ATCHO
- Ivan BARTON
- Dahane BEIDA
- Juan Gabriel BENITEZ
- Juan CALDERON
- Raphael CLAUS
- Ismail ELFATH
- Espen ESKAS
- Alireza FAGHANI
- Yael FALCON PEREZ
- Drew FISCHER
- Cristian GARAY
- Katia GARCIA
- Mustapha GHORBAL
- Alejandro HERNANDEZ
- Dario HERRERA
- Jalal JAYED
- Campbell-Kirk KAWANA-WAUGH
- Istvan KOVACS
- Francois LETEXIER
- Ning MA
- Adham MAKHADMEH
- Danny MAKKELIE
- Szymon MARCINIAK
- Maurizio MARIANI
- Hector Said MARTINEZ
- Amin MOHAMED
- Oshane NATION
- Glenn NYBERG
- Michael OLIVER
- Omar AL ALI
- Kevin ORTEGA
- Tori PENSO
- Joao PINHEIRO
- Ramon ABBATI
- Cesar RAMOS
- Andres ROJAS
- Sandro SCHAERER
- Ilgiz TANTASHEV
- Anthony TAYLOR
- Gustavo TEJERA
- Facundo TELLO
- Abongile TOM
- Clement TURPIN
- Jesus VALENZUELA
- Slavko VINCIC
- Wilton SAMPAIO
- Felix ZWAYER
Arbitri de linie selectaţi de FIFA pentru Campionatul Mondial din Statele Unite
- Amos ABEIGNE
- Mahmoud ABOUELREGAL
- Mostafa AKARKAD
- Mohammed AL ABAKRY
- Mohamed AL HAMMADI
- Mohammad AL KALAF
- Saoud AL MAQALEH
- Taleb AL MARRI
- Ahmad AL ROALLE
- Lyes ARFA
- Kyle ATKINS
- Carlos BARREIRO
- Micheal BARWEGEN
- Isaak BASHEVKIN
- Mahbod BEIGI
- Juan Pablo BELATTI
- Gary BESWICK
- Daniele BINDONI
- Marco BISGUERRA
- Zakaria BRINSI
- Bruno BOSCHILIA
- Bruno PIRES
- Stuart BURT
- Eduardo CARDOZO
- Gabriel CHADE
- Danilo MANIS
- Nicolas DANOS
- Stephane DE ALMEIDA
- Jan DE VRIES
- Maximiliano DEL YESSO
- Christian DIETZ
- Boris DITSOGA
- Jan Erik ENGAN
- Rodrigo FIGUEIREDO
- Timur GAYNULLIN
- Mokrane GOURARI
- Alexander GUZMAN
- Ahmed HOSSAM TAHA
- Jerson SANTOS
- Bruno JESUS
- Robert KEMPTER
- Tomaz KLANCNIK
- Andraz KOVACIC
- Adam KUPSIK
- George LAKRINDIS
- James LINDSAY
- Tomasz LISTKIEWICZ
- Walter LOPEZ
- Luciano MAIA
- James MAINWARING
- Mihai MARICA
- Brooke MAYO
- Jun MIHARA
- Juan Carlos MORA
- David MORAN
- Tulio MORENO
- Alberto MORIN
- Cyril MUGNIER
- Cristian NAVARRO
- Kathryn NESBITT
- Elvis NOUPUE
- Adam NUNN
- Michael ORUE
- Benjamin PAGES
- Corey PARKER
- Antonio PUPIRO
- Rafael ALVES
- Christian RAMIREZ
- Sandra RAMIREZ
- Mehdi RAHMOUNI
- Jose RETAMAL
- Miguel ROCHA
- Facundo RODRIGUEZ
- Milciades SALDIVAR
- Diego SANCHEZ
- Zakhele SIWELA
- Andreas SODERKVIST
- Hessel STEEGSTRA
- Nicolas TARAN
- Alberto TEGONI
- Isaac TREVIS
- Andrey TSAPENKO
- Ferencz TUNYOGI
- Jorge URREGO
- Caleb WALES
- Abbes Akram ZERHOUNI
- Fei ZHOU
Arbitri VAR la Cupa Mondială 2026
- Khamis AL-MARRI
- Abdullah ALSHEHRI
- Mahmoud ASHOUR
- Ivan BEBEK
- Jerome BRISARD
- Bastian DANKERT
- Carlos DEL CERRO GRANDE
- Marco DI BELLO
- Joe DICKERSON
- Rob DIEPERINK
- Hamza EL FARIQ
- Shaun EVANS
- Fu MING
- Nicolas GALLO
- Antonio GARCIA
- Jarred GILLETT
- Leodan GONZALEZ
- Tatiana GUZMAN
- Dennis HIGLER
- Tomasz KWIATKOWSKI
- Juan LARA
- Hernan MASTRANGELO
- Erick MIRANDA
- Mohammed OBAID KHADIM
- Guillermo PACHECO
- Fedayi SAN
- Juan SOTO
- Rodolpho TOSKI
- Bram VAN DRIESSCHE
- Armando VILLARREAL