Jurnalul.ro Sport Fotbal international Istvan Kovacs va arbitra meciul FC Barcelona - Atletico Madrid, din sferturile Ligii Campionilor

de Redacția Jurnalul    |    07 Apr 2026   •   23:30
Sursa foto: Hepta/ Istvan Kovacs, la centrul celui mai așteptat meci din sferturile Ligii Campionilor

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre FC Barcelona și Atletico Madrid, care va avea loc miercuri, de la ora 22:00, pe Camp Nou, în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA.

Mihai Marica și Ferencz Tunyogi vor fi arbitri asistenți, iar al patrulea oficial al fost delegat Szabolcs Kovacs, fratele mai mic al lui Istvan.

Arbitru video a fost nominalizat germanul Christian Dingert, în timp ce arbitru asistent video va fi portughezul Tiago Martins.

Până acum, în sezonul 2025-2026, Istvan Kovacs a arbitrat cinci partide din faza principală a Ligii Campionilor, Olympiakos Pireu - FC Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal - Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool - Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray - Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Borussia Dortmund - Inter Milano 0-2 (28 ianuarie 2026), precum și meciul Paris Saint-Germain - AS Monaco 2-2 (25 februarie 2026), din returul play-off-ului pentru optimile de finală.

AGERPRES

×
