Italia a învins echipa Israelului în preliminariile Campionatului Mondial din 2026

Mijlocașul lui Newcastle United, Tonali, a marcat în prelungiri, după ce șutul său a trecut prin apărarea adversă și a ajuns în plasă, câștigând un meci haotic la Debrecen, Ungaria, meci pe care Italia părea să-l fi ratat.

Italia este la trei puncte în urma Norvegiei și are încă șanse să ocupe primul loc și singurul loc direct de calificare în grupă.

Însă noul antrenor Gattuso are multe de gândit înaintea meciurilor retur din octombrie cu Estonia și Israel, ai căror jucători au purtat banderole negre în onoarea victimelor atacului armat de luni dimineață, comis de palestinieni înarmați într-o stație de autobuz din Ierusalimul de est.

(sursa: Mediafax)