Kovacs, pe lista neagră a Barcelonei: Plângere oficială la UEFA după scandalul din sferturile UCL.

Clubul catalan este furios după incidentul din minutul 54 când portarul echipei Atletico Madrid, Juan Musso, a jucat mingea către fundașul Marc Pubill, dar acesta din urmă a crezut că balonul trebuie repus în joc din careul mic și l-a așezat cu mâna, după care a pasat înapoi portarului.



În sezonul trecut, FC Bruges a primit penalty în meciul din Liga Campionilor cu Aston Villa după un incident similar în care au fost implicați fundașul Tyrone Ming și portarul Emiliano Martinez, iar după incidentul de miercuri seară jucătorii Barcelonei au cerut imediat acordarea unui penalty.



Totuși, aceștia au fost ignorați de arbitrul român Istvan Kovacs, iar arbitrul din camera VAR, germanul Christian Dingert, a ales să nu intervină la faza respectivă.



Declarația de presă a clubului FC Barcelona menționează: ''Barcelona informează că serviciul juridic al clubului a trimis o plângere la UEFA privind evenimentele din prima manșă a sfertului de finală din Liga Campionilor împotriva echipei Atletico Madrid''.



''Clubul consideră că arbitrul nu a respectat prezenta legislație, influențând direct modul în care s-a desfășurat jocul și rezultatul'', se mai arată în comunicatul clubului FC Barcelona.



Cu privire la incidentul respectiv, clubul mai menționează: ''FC Barcelona consideră că această decizie, alături de lipsa gravă a intervenției VAR reprezintă o mare eroare''.



''În acest caz, clubul cere deschiderea unei investigații, acces la comunicarea arbitrilor în timpul meciului și acolo unde este necesar recunoașterea oficială a greșelilor și adoptarea măsurilor relevante'', se mai menționează în comunicatul clubului catalan.



În plus, FC Barcelona ''consideră că nu este prima dată în edițiile recente ale Ligii Campionilor când deciziile de neînțeles ale arbitrilor au avut un impact asupra echipei, creând un dublu standard evident și împiedicând competiția cu alte cluburi la nivelul jocului''.



Atletico Madrid conducea cu scorul de 1-0 la momentul incidentului respectiv, Julian Alvarez marcând dintr-o lovitură liberă superbă după ce Pau Cubarsi de la Barcelona a fost eliminat, iar golul lui Alexander Soerloth din minutul 70 a lăsat echipa catalană cu o misiune dificilă pentru meciul retur de săptămâna viitoare.



După meci, atacantul Marcus Rashford a declarat pentru CBS Sports că nu înțelege de ce Barcelona nu a primit lovitură de la unsprezece metri.



''Este clar pentru mine, a fost penalty'', a spus jucătorul împrumutat de la Manchester United.



''S-a întâmplat înainte și a fost mereu acordat. Nu înțeleg decizia'', a mai adăugat Rashford.



''Oamenii vorbesc de bun simț, dar bunul simț îți spune că a fost penalty. Reacția noastră arată acest lucru, dar la fel și cea a jucătorilor lor. Acest lucru contează, de asemenea'', a mai spus atacantul.



''Am fost în situații similare în meciuri unde decizia a fost de lovitură de la unsprezece metri. În cele din urmă, este greu să nu faci plângere când decizia este împotriva ta'', a completat Marcus Rashford.



Aceasta nu a fost singura nemulțumire a Barcelonei în seara respectivă, antrenorul Hansi Flick spunând că jucătorul Koke de la Atletico Madrid ar fi trebuit să primească un al doilea cartonaș galben, înaintea celui roșu primit de Cubarsi.

AGERPRES