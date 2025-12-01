Yamal, despre decizia de a reprezenta Spania: Am luat în calcul Maroc, dar am vrut să joc în Europa

Întrebat despre decizia de a reprezenta Spania și nu Maroc, țara de origine a tatălui său, Yamal (18 ani) a spus că nu a fost o alegere simplă.

„În mine a existat mereu un mic conflict. Am luat în calcul și Marocul, normal. Respect enorm Maroc, familia mea, cultura mea. Dar, în adâncul meu, am visat dintotdeauna să joc la Campionatul European. Fotbalul european este urmărit mai mult și cred eu că este mai apropiat de cel mai înalt nivel internațional”, a spus Yamal.

Despre titlul de campion european obținut cu Spania în 2024, ediție în care a fost una dintre revelațiile turneului, Yamal a declarat: „Să ridic trofeul cu Spania a fost cel mai frumos moment din viața mea. Atunci am simțit că am făcut alegerea potrivită”.

Privind spre viitor, tânărul star al Barcelonei nu ezită să-și exprime convingerea că Spania poate domina din nou fotbalul mondial.

„Spania va câștiga Cupa Mondială 2026. Avem generația potrivită și mentalitatea potrivită”, a mărturisit tânărul fotbalist.

Deși are doar 18 ani, numărul 10 al Barcelonei și al selecționatei Spaniei spune că nu simte presiunea care îl înconjoară.

„Nu am simțit niciodată presiune jucând fotbal. Presiunea adevărată a fost în viața părinților mei, când munceau ca să țină familia pe picioare. Fotbalul este locul meu sigur”, s-a destăinuit Yamal.

„Îmi place să fiu o vedetă. Îmi place atenția. Nu mă deranjează deloc. Nu pot ieși oriunde, nu pot face lucruri normale pentru un tânăr de 18 ani. Dar asta este viața mea acum – și o trăiesc așa cum e”, a mai spus el.

Vedeta Barcelonei a vorbit și despre fostul star al clubului catalan, Lionel Messi, spunând că nu dorește o comparație cu marele jucător argentinian.

„Pentru mine, este cel mai bun din istorie. Dar, nu vreau să fiu o copie. Nu port numărul 10 datorită lui Messi. Vreau să am stilul meu, drumul meu, identitatea mea”, a conchis Yamal.

(sursa: Mediafax)