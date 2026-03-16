Război Orientul Mijlociu. Iranul avertizează direct România după ce SUA au adus avioane-cisternă în baze militare românești: „Va exista un răspuns rapid”

Iranul avertizează România după sprijinul oferit SUA. Teheranul vorbește despre un posibil „răspuns politic și juridic”

Tensiunile geopolitice cresc după ce Iranul a transmis un avertisment direct României, criticând decizia autorităților de la București de a permite Statelor Unite să utilizeze baze militare pentru realimentarea avioanelor implicate în misiuni din Orientul Mijlociu, potrivit Antena 3 CNN. Teheranul susține că o astfel de acțiune ar putea fi considerată implicare într-o agresiune militară împotriva Iranului.

Iranul critică decizia României

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a transmis luni un mesaj ferm în care avertizează statele care ar putea sprijini operațiunile militare ale Statelor Unite în regiune.

Potrivit oficialului iranian, orice țară care oferă facilități logistice sau militare pentru astfel de misiuni ar putea fi considerată parte a agresiunii împotriva Iranului.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Nicio țară nu ar trebui să ofere, direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist pentru a sprijini partea agresoare”, a declarat Baghaei.

România, menționată direct de Teheran

Diplomatul iranian a făcut referire explicită la România, spunând că informațiile despre colaborarea militară cu SUA au ajuns și la Teheran.

Potrivit acestuia, dacă aceste acțiuni vor fi confirmate și implementate, ele ar putea atrage consecințe politice și juridice pentru statul român.

„O astfel de acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului și este complet inacceptabilă din punctul de vedere al dreptului internațional”, a afirmat purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene.

Acesta a adăugat că o asemenea decizie ar putea afecta și relațiile bilaterale dintre cele două țări.

„Ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au avut mereu relații de prietenie”, a spus Baghaei.

Ce răspuns amenință Iranul

Oficialul iranian a precizat că, în cazul în care România va continua să ofere sprijin logistic pentru operațiunile americane, Teheranul ar putea reacționa rapid.

„Atât din punct de vedere juridic, cât și politic, va exista cu siguranță un răspuns adecvat și rapid din partea noastră”, a avertizat el.

Avioane-cisternă americane au ajuns deja în România

Declarațiile Iranului vin după ce România a decis să permită Statelor Unite să utilizeze temporar baze militare din țară pentru operațiuni de sprijin în Orientul Mijlociu.

Primele avioane-cisternă americane, utilizate pentru realimentarea în aer a aeronavelor de luptă, au ajuns duminică la Baza 90 Transport Aerian.

Acestea vor alimenta avioanele de luptă implicate în misiuni militare din Orientul Mijlociu.

Ce echipamente aduc americanii în România

În cadrul acordului aprobat de autoritățile române, Statele Unite pot disloca temporar mai multe tipuri de echipamente militare și tehnologii de monitorizare, printre care:

avioane-cisternă pentru realimentarea în aer;

drone de supraveghere;

sisteme de comunicații prin satelit;

echipamente radar suplimentare.

Aceste sisteme vor funcționa în cooperare cu scutul antirachetă de la Deveselu și cu infrastructura defensivă a NATO.

Decizia a fost aprobată la cel mai înalt nivel

Hotărârea de a permite dislocarea temporară a acestor echipamente a fost luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și ulterior aprobată de Parlament.

Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că pe teritoriul României nu vor fi staționate avioane de luptă americane implicate în operațiuni de atac.