Dumitru Chisăliță: România are peste 2 milioane de tone de combustibil în stocuri, dar aproape jumătate sunt în afara țării

În contextul tensiunilor geopolitice și al turbulențelor de pe piața petrolului, analiza ridică întrebări serioase despre accesibilitatea reală a acestor stocuri și despre vulnerabilitățile sistemului de securitate energetică al României.

La aproape două săptămâni de la debutul, probabil a celei mai mari crize mondiale a petrolului, din cauza unei ”scăpări” a unui document, aflăm că stocurile strategice de produse petroliere de fapt există, dar nu sunt în țară, dar de fapt sunt pe hârtie, dar de fapt acum intenționăm să controlăm dacă ele există.

Nu știm exact de stocuri, dar vrem să declarăm stare de urgență petrolieră, să folosim stocurile! Dar de fapt dacă nu sunt probleme de cantități, atunci de ce să declarăm starea de urgență?

Problema falsă a „stării de urgență petrolieră”

Un element care a generat confuzie în dezbaterea publică este ideea că ar fi necesară declararea unei stări de urgență în domeniul petrolier pentru a plafona prețul motorinei sau a reduce accizele. Din punct de vedere juridic, această afirmație este incorectă.

Plafonarea prețurilor sau reducerea accizelor nu necesită stare de urgență

În dreptul românesc, statul poate interveni asupra prețurilor prin instrumente legislative obișnuite, fără declararea unei situații de urgență.

Astfel de instrumente sunt:

ordonanță de urgență a guvernului ;

; lege adoptată de Parlament ;

; reglementări temporare privind marjele comerciale sau scheme de compensare.

Aceste mecanisme sunt instrumente obișnuite de politică economică și nu presupun activarea unui regim juridic excepțional.

Un exemplu concret există chiar în România a fost în 2022, statul a introdus reducerea de 50 de bani pe litru la carburanți, fără declararea unei stări de urgență energetice sau petroliere.

Prin urmare, plafonarea sau compensarea prețurilor poate fi realizată în mod normal prin decizie guvernamentală sau lege.

Care este rolul real al unei stări de urgență în domeniul petrolier

Declararea unei situații de urgență în domeniul petrolier are un scop complet diferit. Ea este utilizată în general atunci când există:

lipsă fizică de combustibil ,

, blocarea importurilor sau a transportului către Romnia ,

, prăbușirea aprovizionarii României ,

, necesitatea raționalizării consumului în România ,

, utilizarea controlată a stocurilor strategice ,

, controlul distribuției și prioritizarea sectoarelor critice (armată, servicii publice, transport).

Prin urmare, starea de urgență este un instrument de gestionare a unei crize reale de aprovizionare, nu un mecanism pentru reglarea prețurilor.

De ce apare atunci cerința de declarare a stării de urgență

În contextul discuțiilor recente, solicitarea declarării unei stări de urgență ridică două ipoteze posibile:

a) neînțelegerea cadrului juridic

Este posibil ca unii actori politici sau administrativi să confunde:

măsurile de politică economică (precum plafonarea prețurilor)

(precum plafonarea prețurilor) măsurile de gestionare a unei crize de aprovizionare.

Această confuzie apare frecvent în dezbaterile energetice.

b) existența unei probleme reale de stocuri sau aprovizionare care este ascunsă publicului

A doua ipoteză este extrem de gravă, cererea de declarare a unei stări de urgență ar putea sugera că există temeri privind disponibilitatea reală a stocurilor petroliere sau accesul rapid la ele.

În acest caz, problema nu ar mai fi prețul combustibilului, ci securitatea energetică a României.

Această ipoteză devine relevantă în contextul în care:

o parte importantă a stocurilor strategice este depozitată în afara României ,

, există mecanisme de delegare și ticketing ,

, iar informațiile publice despre localizarea și accesibilitatea reală a acestor stocuri sunt limitate.

Din punct de vedere juridic și economic:

plafonarea prețului la motorină nu necesită declararea unei stări de urgență ;

; starea de urgență ar fi justificată doar dacă există o criză reală de aprovizionare cu combustibil.

Prin urmare, apariția în discursul public a ideii de „stare de urgență petrolieră” ridică o întrebare legitimă: este vorba doar de o confuzie juridică sau există o problemă mai profundă legată de stocurile strategice și securitatea energetică a României?

Această întrebare devine punctul de plecare al analizei de față privind vulnerabilitățile României în domeniul stocurilor petroliere.

Vulnerabilitatea reală a României nu pare să fie lipsa unui cadru legal sau lipsa totală a stocurilor, ci managementul situației:

dependența de stocuri ținute parțial în afara țării,

transparența publică redusă privind localizarea și accesibilitatea lor,

dispersarea responsabilității între companii, Ministerul Energiei și entitatea centrală de stocare,

riscul ca o obligație legală îndeplinită „formal” să fie mai greu de valorificat rapid într-o criză logistică sau militară.

Cu alte cuvinte, problema principală nu este neapărat că România nu are stocuri, ci adevărul și credibilitatea autoritățiilor; dacă aceste stocuri sunt suficient de accesibile, controlabile și mobilizabile în timp util într-o criză severă. Legea română și dreptul UE cer exact asta , nu doar existență contabilă, ci și „accesibilitate fizică”.

1. Ce tipuri de stocuri există

În discuția publică se amestecă frecvent trei categorii diferite.

A. Stocuri minime / strategice / de urgență

Legea nr. 85/2018 definește „stocurile minime” ca stocuri de urgență și/sau stocuri specifice. Legea mai prevede că stocurile minime se constituie și se mențin în depozite situate pe teritoriul Uniunii Europene.

Pentru perioada 1 iulie 2025 – 30 iunie 2026, ordinul ministrului energiei a stabilit nivelul stocurilor de urgență la 2.034.712 tone echivalent petrol, calculate pe metoda importurilor nete pe 90 de zile.

Aceste stocuri sunt cele relevante pentru o criză majoră, blocaj de aprovizionare, război, embargo sau disfuncționalitate gravă.

B. Stocuri comerciale

Legea le definește ca stocuri petroliere ale operatorilor economici a căror menținere nu este obligatorie. Ele servesc funcționării zilnice a pieței.

În spațiul public apare cifra de aproximativ 1,2 milioane tone pentru stocurile comerciale din România, dar aceasta cifră nu se găsește într-un inventar oficial public unic și verificat..

C. Stocuri specifice / stocuri ale entității centrale

Legea prevede și posibilitatea existenței de stocuri specifice și instituie o entitate centrală de stocare. În forma actuală, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale este desemnată ca entitate centrală de stocare din România.

Această componentă este importantă pentru că mută o parte din responsabilitate dinspre operatorii comerciali către un mecanism public, în numele statului.

2. Câte stocuri are România, în datele publice recente

Declarațiile publice de la începutul lunii martie 2026 că România are peste 2 milioane de tone de combustibil în stocurile strategice și că aproximativ 56,86% dintre ele se află pe teritoriul României, restul în alte state membre UE. Locațiile exacte nu se cunosc (!!!), invocându-se că nu sunt făcute publice din motive de securitate energetică (dar ar fi trebui să fie cunoscute de instituții). La două săptămâni de la debutul războiului și în urma unei analize a AEI s-au dispus verificări. Oare nu trebuia să se știe acest lucru ăncă de dinaintea începerii războiului?

Asta înseamnă, aproximativ:

în România în jur de 1,15–1,16 milioane tone echivalent petrol ;

; în afara României în jur de 0,87–0,88 milioane tone echivalent petrol.

Aceste cifre sunt compatibile, în linii mari, cu nivelul oficial stabilit prin Ordinul nr. 622/2025.

3. De ce este vulnerabil dar nu ilegal ca o parte din stocuri să fie în afara țării

Atât Directiva 2009/119/CE, cât și Legea nr. 85/2018 permit ca stocurile minime să fie ținute în alte state ale UE, cu condiții de autorizare și control. Legea română spune expres că stocurile minime se pot constitui și menține în depozite situate pe teritoriul Uniunii Europene.

Mai mult, legea română permite delegarea obligației de stocare:

către entitatea centrală de stocare din România,

către entități centrale de stocare din alte state membre,

către alți operatori economici din UE/SEE/Elveția, cu autorizările cerute.

Directiva UE este foarte clară și pe alt punct: delegarea nu schimbă obligația finală a statului membru. Cu alte cuvinte, chiar dacă România deleagă sau acceptă stocuri în alte state, răspunderea de sistem rămâne a statului român.

4. Ce este „ticketingul” și de ce creează risc

„Ticketingul” este, în esență, forma contractuală prin care un titular al obligației de stocare transferă temporar altei entități sarcina de a menține stocuri în numele său. În dreptul românesc apare ca „delegarea obligației de stocare”.

Avantajele

Pentru companii și pentru state, sistemul are logică economică:

reduce costurile de depozitare,

folosește infrastructura UE deja existentă,

evită investiții în capacități de stocare.

Riscurile

Aici apare vulnerabilitatea:

Risc logistic: combustibilul poate exista juridic, dar să nu poată fi adus suficient de repede în România într-o criză regională. Directiva însăși subliniază că trebuie ținut cont de accesibilitatea fizică. Risc geografic: dacă depozitele sunt în state aflate pe rute vulnerabile sau dependente de infrastructuri congestionate, timpul real de mobilizare crește. Risc de opacitate: dacă publicul nu știe unde sunt stocurile, asta nu e neapărat ilegal; dar dacă instituțiile române nu au o imagine operațională clară și actualizată, vulnerabilitatea devine gravă. În spațiul public a aparut că locațiile nu sunt publice și că trebuie făcute verificări. Risc de conformare formală: poți fi „în regulă pe hârtie”, dar slab pregătit pentru o criză reală de transport, sabotaj sau război.

5. De ce este surprinzător că România acceptă această vulnerabilitate

Întrebarea ta e legitimă: de ce un stat cu infrastructură petrolieră importantă acceptă să țină aproape jumătate din stocurile strategice în afara țării?

Există câteva explicații posibile, neexclusive:

A. Rațiune economică

Depozitarea în afara țării poate fi mai ieftină sau mai ușor disponibilă contractual decât folosirea capacităților interne.

B. Structura legală europeană

Sistemul UE a fost gândit pentru piață integrată și solidaritate, nu pentru autarhie energetică națională. Directiva permite mobilitatea stocurilor în spațiul UE.

C. Posibile limite de capacitate și cost intern

Faptul că România are rafinării, terminale și rețea nu înseamnă automat că are, la cost rezonabil și imediat disponibilă, suficientă capacitate de stocare strategică separată, plus toate condițiile logistice și financiare.

D. Politică publică orientată spre conformare minimă, nu reziliență maximă

Aici este, probabil, miezul criticii. Statul poate fi perfect conform cu minimul legal și totuși suboptim din perspectiva securității naționale.

E. O posibilă metodă de externalizare a profitului ascusă în tiketing

Există o metodă ca sub formă de tiketing să se evite plata de taxe și impozite în România și astfel să se dezvolte o inginerie financiară.

6. Particularitatea esențială din legea română: 50% în România, 70% delegabil

Legea nr. 85/2018 conține un echilibru important:

titularii obligației de stocare pot delega până la 70% din cantitatea pentru care au obligație;

din cantitatea pentru care au obligație; dar fiecare titular trebuie să îndeplinească obligația prin constituirea și menținerea, pe teritoriul României, a cel puțin 50% din stocurile minime.

Asta înseamnă două lucruri:

legiuitorul român a recunoscut explicit riscul dependenței externe; tot legiuitorul a acceptat că până la jumătate din stocuri pot rămâne în afara României.

Prin urmare, dacă procentul anunțat public de 56,86% în România, sistemul pare, la nivel agregat, compatibil cu pragul minim intern. Dar asta nu elimină vulnerabilitatea; doar arată că ea este legal permisă.

7. Este asta o slăbire a rezilienței economice a României?

Pe datele publice de azi, se poate susține că există:

vulnerabilitate strategică ,

, posibilă deficiență de guvernanță ,

, o eventuală răspundere politică sau administrativă.

8. Cine sunt responsabilii instituționali

Aici trebuie separată responsabilitatea de sistem de vinovăția penală.

A. Operatorii economici

Ei constituie efectiv stocurile de urgență. Ordinul nr. 622/2025 spune expres că stocurile minime se constituie de operatorii economici titulari ai obligației de stocare.

Dacă un operator nu constituie sau nu menține stocurile, legea prevede sancțiuni contravenționale foarte mari, inclusiv amenzi de 1%–3% din cifra de afaceri pentru anumite abateri. Dar în lipsa verificăriilor acestora (așa cum pare că nu s-a întâmplat în România), poate să se fi creat o anumită tendință în România de a nu se constitui aceste stocuri.

B. Ministerul Energiei

Legea îl definește drept autoritate competentă.

Asta înseamnă că ministerul are responsabilitate de:

reglementare,

stabilire anuală a nivelului stocurilor,

supraveghere,

autorizare și coordonare,

participare la ekaborarea planurilor de urgență.

C. Entitatea centrală de stocare / ANRSPS

Legea, în forma actuală, desemnează Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale ca entitate centrală de stocare din România, în numele statului român. Ea are rolul de a achiziționa, constitui, menține și vinde stocuri petroliere pentru situații speciale.

D. Guvernul, ca titular al politicii publice

Legea spune explicit că nicio delegare nu modifică obligația statului român de a constitui stocuri la nivelul minim. Deci responsabilitatea ultimă de sistem este a statului român, nu doar a firmelor private.

9. Cine este proprietarul petrolului și motorinei stocate

Legea sugerează clar că proprietatea poate aparține titularului obligației sau titularului delegat. Asta confirmă că, juridic, stocurile nu sunt automat „ale statului” doar pentru că sunt strategice. În multe cazuri ele sunt bunuri ale operatorilor economici sau ale entității care le ține în contul titularului obligației.

Prin urmare, chiar dacă sistemul servește securitatea națională, el este în mare parte construit pe proprietate privată sau mixtă, sub obligație legală publică.

10. Punctul critic: statul răspunde, dar nu controlează suficient?

Aici e una dintre cele mai sensibile teme. Dacă statul răspunde, iar o parte semnificativă a rezervelor rămân în afara țării, întrebarea legitimă este: are România siguranță reală sau doar conformare formală?

11. Vulnerabilitățile principale ale României

Vulnerabilitate 1: dependență externă permisă legal

Aproape 50% din stocurile strategice anunțate public sunt în alte state UE. Legal, da; Strategic, nu.

Vulnerabilitate 2: accesibilitate fizică, nu doar existență juridică

Legea și directiva insistă pe accesibilitate fizică. Într-o criză regională, diferența dintre „există” și ”pe hârtie” sau „ajunge la timp” devine decisivă.

Vulnerabilitate 3: responsabilitate împărțită

Companiile constituie, ministerul reglementează, entitatea centrală administrează, statul răspunde la final. Când responsabilitatea e împărțită, apare mai ușor vidul de răspundere.

Vulnerabilitate 4: lipsă de încredere publică

Declarațiile că „există peste 2 milioane tone” urmate de ideea ”că trebuie făcute verificări” alimentează percepția că statul nu are control operațional suficient de convingător.

Vulnerabilitate 5: prioritate dată conformării minime

Sistemul pare construit să respecte standardul legal minim, nu să maximizeze autonomia energetică națională.