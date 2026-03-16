Predicții: Cum și când se va termina războiul din Iran

Nimeni nu știe cum se va termina războiul cu Iranul - poate cu excepția lui Trump. Analiștii Bloomberg încearcă să răspundă la marea întrebare a momentului: care este strategia finală a președintelui american și când va veni sfârșitul războiului.

Donald Trump ține atât aliații, cât și adversarii în incertitudine cu privire la planul său final în conflictul cu Iranul. Directorul Consiliului Economic Național, Kevin Hassett, a sugerat în weekend că războiul ar putea dura între patru și șase săptămâni. Asta face din începutul lunii aprilie o dată-cheie de urmărit.

Întrebările rămân însă numeroase. Vor rezista UE și aliații cererilor lui Trump de ajutor pentru protejarea Strâmtorii Ormuz? Japonia nu pare interesată. Germania, Spania și Italia au exclus deja participarea.

Trump a sugerat că ar putea amâna întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping, programată la sfârșitul lunii, dacă Beijingul nu ajută la securizarea Strâmtorii Ormuz. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a negat că aceasta ar fi cauza unei eventuale amânări. Secretarul Trezoreriei a mai precizat luni că SUA nu au nicio problemă cu faptul că unele nave iraniene, indiene și chineze traversează strâmtoarea, cel puțin pentru moment.

Războiul complică agenda economică internă a administrației Trump. Prețurile benzinei au crescut cu 25% de la începutul conflictului. Fermierii se confruntă cu costuri mai mari la îngrășăminte. Numărul soldaților americani morți este în creștere.

Aceste presiuni vin înaintea alegerilor intermediare din noiembrie. Republicanii riscă să plătească un preț politic dacă situația nu se rezolvă rapid.

Potrivit analistului senior Bloomberg Intelligence Nathan Dean, nimeni nu știe cu adevărat cum se va termina conflictul. Iranul continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz cu drone, rachete și mine. Regimul de la Teheran nu a fost destabilizat, deși capacitatea sa militară a fost serios afectată.

„Cum se va termina? Președintele Donald Trump simte presiune? Ce se întâmplă dacă Iranul răspunde la propunerile de negociere cu mai multe atacuri proprii?" sunt întrebările la care analiștii nu au încă răspuns, potrivit Bloomberg.

