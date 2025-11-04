Liga Campionilor. PSG - Bayern și Liverpool - Real Madrid, meciurile zilei în etapa a 4-a

Meciurile de marți din etapa a 4-a a Ligii Campionilor sunt următoarele:

Slavia Praga – Arsenal, ora 19:45

Arsenal, cu șapte victorii consecutive în această fază a competiției, este neînvinsă în cele zece meciuri contra echipelor din Cehia (8 victorii, 2 remize). Slavia rămâne însă dificil de depășit acasă, marcând în 26 dintre ultimele 27 de meciuri europene pe teren propriu. Martinelli are gol în toate cele trei jocuri disputate în acest sezon al Ligii.

Napoli – Eintracht Frankfurt, ora 19:45

Napoli are o singură înfrângere în ultimele 18 meciuri europene jucate acasă (11 victorii, 6 remize) și nu a pierdut în ultimele cinci confruntări cu adversare din Germania. Frankfurt vine după trei eșecuri consecutive împotriva echipelor italiene, fără gol marcat. Toate cele trei partide disputate de Frankfurt în această ediție s-au terminat cu același scor: 5–1.

Paris Saint-Germain – Bayern München, ora 22:00

PSG are doar două înfrângeri în ultimele 41 de meciuri de acasă în faza grupelor (31 victorii, 8 remize). Dueluri speciale pentru Ousmane Dembélé și Lucas Hernández, ambii cu istoric important în duelurile cu Bayern. Germanii au câștigat 13 din ultimele 15 meciuri contra echipelor franțuzești. Harry Kane are 11 goluri în ultimele zece apariții în Liga Campionilor. Joshua Kimmich poate ajunge la 100 de meciuri în Ligă pentru Bayern, devenind al cincilea jucător bavarez cu această performanță.

Liverpool – Real Madrid, ora 22:00

Liverpool a întrerupt pe Anfield anul trecut o serie de opt meciuri fără victorie în fața Realului. „Cormoranii” au 15 victorii la rând în meciurile de acasă din faza grupelor. Mohamed Salah are nevoie de două goluri pentru a deveni primul jucător african cu 50 de reușite în Ligă. Trent Alexander-Arnold va reveni pe Anfield din postura de jucător al Realului, după 354 de meciuri în tricoul lui Liverpool. Madrid are doar două victorii în ultimele nouă confruntări cu echipe engleze. Jude Bellingham poate deveni cel mai tânăr jucător cu 50 de apariții în Ligă (22 ani și 128 de zile).

Atlético Madrid – Union Saint-Gilloise, ora 22:00

Primul duel direct între cele două echipe. Atlético are doar un eșec în ultimele 16 meciuri de acasă din Champions League (11 victorii, 4 remize) și a câștigat 10 dintre ultimele 11 partide. Dacă Antoine Griezmann va juca, va urca pe locul trei all-time la numărul de apariții în Ligă pentru un francez (109). Union SG a câștigat 3 din ultimele 4 deplasări continentale.

Bodø/Glimt – AS Monaco, ora 22:00

Norvegienii au pierdut doar două din ultimele 13 meciuri europene acasă, însă au o singură victorie în ultimele opt dispute continentale. Magnus Riisnæs poate deveni cel mai tânăr norvegian care evoluează în Ligă chiar în ziua în care aniversează 21 de ani. Monaco nu are victorie în ultimele șase meciuri de Champions League. Ilenikhena poate deveni cel mai tânăr african cu 15 apariții în competiție (19 ani și 80 zile).

Juventus – Sporting Lisabona, ora 22:00

Juventus este neînvinsă în precedentele patru întâlniri cu Sporting (2 victorii, 2 egaluri), însă are doar două victorii în ultimele 11 meciuri europene. „Bătrâna Doamnă” este aproape de o bornă istorică: cu trei goluri marcate, ar deveni prima echipă italiană care ajunge la 500 de goluri în Cupa/Liga Campionilor. Sporting nu a câștigat în ultimele 11 jocuri contra formațiilor din Italia și a pierdut ultimele trei deplasări europene cu același scor: 2–1. Portughezii au înscris în ultimele 19 meciuri din faza grupelor/ligii.

Olympiacos – PSV Eindhoven, ora 22:00

Singura dublă directă anterioară a fost câștigată de Olympiacos (5–4 la general în 2021). Grecii sunt neînvinși acasă în ultimele șapte confruntări cu echipe din Țările de Jos. Totuși, Olympiacos are doar două victorii în ultimele 23 de meciuri din această fază a Ligii. PSV are 10 victorii în ultimele 15 dueluri cu echipe din Grecia și mai are nevoie de două goluri pentru a ajunge la 150 de reușite în Liga Campionilor. Ismael Saibari a marcat în ultimele două meciuri disputate în această ediție.

Tottenham – FC Copenhaga, ora 22:00

Tottenham este neînvinsă în ultimele 21 de partide europene jucate pe teren propriu (17 victorii, 4 remize) și nu a pierdut în ultimele șapte meciuri din faza grupelor, cu patru meciuri fără gol primit în ultimele șase. Copenhaga are doar două victorii în 19 dueluri cu echipe din Anglia și nu a câștigat niciodată pe teren englez. Danezii au doar două victorii în ultimele 21 de partide din deplasare în Champions League.

