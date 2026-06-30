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Jurnalul.ro Sport Fotbal international Maroc produce încă o surpriză la Cupa Mondială 2026. Olanda, eliminată dramatic

Maroc produce încă o surpriză la Cupa Mondială 2026. Olanda, eliminată dramatic

de Redacția Jurnalul    |    30 Iun 2026   •   08:45
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Maroc produce încă o surpriză la Cupa Mondială 2026. Olanda, eliminată dramatic
Hepta/Olanda-Maroc

Naționala Marocului continuă parcursul impresionant de la Cupa Mondială 2026 și a eliminat Olanda în șaisprezecimile de finală, după un meci spectaculos încheiat 1-1 după prelungiri și decis la loviturile de departajare.

Partida a fost una echilibrată încă din primul minut, cu ocazii importante la ambele porți și un ritm ridicat impus de cele două echipe. Olanda a încercat să controleze posesia și să profite de experiența jucătorilor săi, în timp ce Marocul a mizat pe organizarea defensivă și pe contraatacurile rapide care i-au adus succes și la edițiile precedente ale Cupei Mondiale, scrie The Guardian.

Scorul a fost egal după cele 90 de minute regulamentare, iar prelungirile nu au reușit să stabilească o câștigătoare, deși ambele formații au avut momente în care au fost aproape de golul decisiv. Portarii au intervenit salvator în mai multe rânduri, iar tensiunea a crescut pe măsură ce meciul se apropia de inevitabila serie de lovituri de departajare.

Acolo s-a scris deznodământul unei confruntări dramatice. Marocanii au executat cu mai multă siguranță, în timp ce Olanda a ratat două penalty-uri decisive, iar stadionul a explodat de bucurie după ultima execuție transformată de africani.

Maroc, un adversar extrem de dificil

Eliminarea Olandei reprezintă una dintre cele mai importante surprize ale fazei eliminatorii de la Cupa Mondială 2026. Naționala batavă era considerată una dintre echipele capabile să ajungă în fazele finale ale competiției, însă a fost învinsă de o selecționată a Marocului care și-a confirmat din nou statutul de adversar extrem de dificil în marile turnee.

Succesul vine în continuarea ascensiunii fotbalului marocan din ultimii ani, după performanțele remarcabile obținute și la Cupa Mondială din 2022, când Marocul a devenit prima reprezentativă africană calificată în semifinalele competiției. În optimile de finală, Maroc va întâlni Canada, care și-a asigurat anterior calificarea după victoria cu 1-0 împotriva Africii de Sud. Duelul se anunță unul dintre cele mai interesante ale fazei următoare, în condițiile în care ambele echipe au eliminat adversari considerați favoriți.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: olanda maroc Cupa Mondiala 2026
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