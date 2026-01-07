Messi: Nu mă văd antrenor. Mi-ar plăcea să am propriul meu club

„Nu mă văd ca antrenor”, a declarat Messi, în vârstă de 38 de ani, pentru canalul de streaming Luzu TV, într-un interviu înregistrat în decembrie și difuzat marți.

„Îmi place managementul, dar dacă ar trebui să aleg una dintre cele trei opțiuni, aș prefera să fiu proprietar. Mi-ar plăcea să am propriul meu club, să îl pot dezvolta, să încep de jos și să le pot oferi copiilor, oamenilor, oportunitatea de a crește și de a-l transforma într-un club important”, a mai spus el.

Messi este deja coproprietar al echipei Deportivo LSM, care evoluează în divizia a patra din Uruguay, pe care o deține în comun cu colegul său de la Inter, Luis Suarez.

Messi, câștigător de opt ori al Balonului de Aur, are, de asemenea, o participație minoritară viitoare la Inter inclusă în contractul său.

În octombrie, Messi a semnat o prelungire a contractului pe trei ani cu Inter Miami, care îl va ține pe teren până în 2028.

(sursa: Mediafax)