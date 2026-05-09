Jurnalul.ro Sport Fotbal international Messi a ales! Cine este marea favorită a lui Leo la CM 2026: Sunt plini de jucători de top!

de Redacția Jurnalul    |    09 Mai 2026   •   20:20
Hepta/Messi spune că Franța poate cuceri trofeul în 2026

 Starul argentinian Lionel Messi a afirmat că vrea să creadă în şansele Argentinei de a-şi păstra titlul la Cupa Mondială de fotbal din 2026, dar a citat, vineri, Franţa ca fiind una dintre favorite, cu "mulţi jucători de top", relatează AFP.

Argentina "se află într-o poziţie bună", a declarat vedeta într-un interviu acordat realizatorului argentinian Pollo Alvarez, difuzat pe YouTube.

Selecţionata "Albiceleste" are însă "mulţi jucători accidentaţi sau jucători lipsiţi de forma fizică optimă", a avertizat atacantul, care va împlini 39 de ani în iunie. "Dar când este reunit, grupul este competitiv", a afirmat el.

Octuplul câştigător al "Balonului de Aur" nu şi-a confirmat încă participarea la o a şasea ediţie a Cupei Mondiale, prima cu 48 de echipe, organizată în comun de Statele Unite, Mexic ş?i Canada între 11 iunie şi 19 iulie.

"Trebuie să visăm pentru Argentina, dar mai sunt şi alţi favoriţi în faţa noastră, aflaţi în formă mai bună", a adăugat el.

"Franţa este din nou foarte bună şi are mulţi jucători de top", a recunoscut Messi referindu-se la Kylian Mbappe şi coechipierii săi, care au fost învinşi în finală de Argentina la turneul final din 2022 din Qatar.

Messi a mai menţionat şi Spania, Brazilia, Germania, Anglia şi Portugalia, fără a exclude "o surpriză".

Atacantul lui Inter Miami din Major League Soccer a reiterat că nu şi-a stabilit limite în cariera sa de excepţie: "Îmi place să joc fotbal şi o voi face până când nu voi mai putea".
AGERPRES 

