Momente dramatice la meciul Danemarca-Ucraina. Christian Eriksen s-a prăbușit pe stadion

Potrivit AP, imaginile televizate l-au arătat pe Eriksen, în vârstă de 34 de ani, ținându-se cu ambele mâini pe piept în minutul 65 al meciului amical dintre Danemarca și Ucrainei, disputat la Nature Energy Park din Odense.

În următoarea imagine televizată, Eriksen era la pământ, înconjurat de jucători.

Meciul a fost abandonat.

Federația danează a anunțat că fotbalistul este conștient.

„Christian Eriksen este conștient și, având în vedere circumstanțele, se simte bine”, a declarat federația într-o postare pe X.

Eriksen s-a mai prăbușit pe teren din cauza unor probleme cardiace în timpul meciului de deschidere al Danemarcei din grupele Campionatului European din 2021, împotriva Finlandei. El a primit îngrijiri medicale îndelungate înainte de a-și recăpăta cunoștința.

Nici Danemarca, nici Ucraina nu s-au calificat la Cupa Mondială.

„Gândurile noastre sunt alături de Christian Eriksen și de întreaga familie a fotbalului danez”, a transmis Echipa Națională de fotbal a României.

(sursa: Mediafax)