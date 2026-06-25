Mondialul surprizelor plăcute și al favoriților care încă nu au convins

În primul rând, formatul cu 48 de echipe nu a dus la un festival al meciurilor dezechilibrate, așa cum se temeau mulți. Dimpotrivă, multe dintre națiunile considerate „de umplutură” au arătat că diferențele dintre continente s-au redus considerabil.

Se pot trage câteva concluzii după două săptămâni de turneu. Marile vedete au răspuns prezent. Golgheterii așteptați sunt acolo sus, iar duelul pentru Gheata de Aur promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase din istoria competiției.

Surprizele plăcute

Dacă ar fi să alegem revelația de până acum, aceasta este fără îndoială Norvegia. Cu Erling Haaland în mare formă și cu un joc ofensiv spectaculos, nordicii au demonstrat că nu au venit în America doar pentru a participa. Victoria dramatică cu Senegal și calificarea înaintea ultimei etape îi transformă într-un adversar de evitat în fazele eliminatorii.

O impresie excelentă au lăsat și SUA. Gazdele au profitat de avantajul terenului propriu și au devenit una dintre primele echipe calificate, afișând un fotbal modern și agresiv.

Decepțiile

Câteva echipe au dezamăgit clar. Turcia era văzută drept una dintre formațiile capabile să producă surprize, însă este deja eliminată. Același lucru se poate spune despre Tunisia și Panama, națiuni care sperau să profite de noul format extins.

Senegalul este poate cea mai mare dezamăgire africană. Considerată una dintre cele mai puternice reprezentative de pe continent, echipa nu a acumulat niciun punct și și-a complicat enorm situația. Are ultimul meci cu Irak în care victoria este obligatorie și speră ca cele 3 puncte să-i fie suficiente să ajungă în 16-imi.

Pe muchie de cuțit este și Belgia, care este obligată să învingă Noua Zeelandă în ultima etapă pentru că un egal ar însemna 3 puncte și nu se știe dacă vor fi suficiente. Egiptul este calificată în 16-imi și are ultimul meci cu Iran. Cu victorie câștigă grupa, celelalte rezultate o pot duce fie pe locul 2, fie pe 3. Important este desigur locul 1. Una este să joci 16-imi cu Paraguay, alta este să dai peste Franța sau Norvegia.

Providențialii

Laitmotivul turneului final este duelul generațiilor. La 39 de ani, Lionel Messi continuă să sfideze logica. A marcat cinci goluri, toate golurile Argentinei și în acest moment este golgheterul all-time al Campionatelor Mondiale. După două etape este lider și în cursa pentru Gheata de Aur a Mondialului.

În spatele său vine inevitabil Mbappé. Francezul a răspuns cu o dublă contra Irakului și pare pregătit să ducă lupta pentru titlul de golgheter cu Messi, de care îl despart doar două goluri. Iar între cei doi s-a strecurat Haaland, care transformă aproape fiecare ocazie în gol și menține Norvegia printre poveștile frumoase ale turneului.

Cine a rămas dator

Poate cel mai mare reproș adresat până acum marilor vedete este lipsa de impact a unor nume precum Vinícius Júnior, Jude Bellingham sau Cristiano Ronaldo. Nu au avut prestații slabe, dar nici nu au influențat decisiv meciurile așa cum au făcut Messi, Mbappé sau Haaland.

La fel, câteva dintre favoritele tradiționale - în special Brazilia și Portugalia - încă par să joace „cu frâna de mână trasă”, păstrând probabil resurse pentru fazele eliminatorii.

Au dispărut tragerile de timp și nu se mai sancționează orice atingere

Poate cea mai importantă schimbare observată de suporteri nu ține de tactică, ci de regulament.

Pentru prima dată după foarte mulți ani, tragerile de timp au devenit rare. Noile reguli introduse de FIFA și IFAB îi penalizează mult mai sever pe portari și pe jucătorii care întârzie reluarea jocului. Arbitrii sunt încurajați să sancționeze imediat întârzierile, iar portarii nu mai pot transforma fiecare degajare într-un ritual de 20 de secunde.

Rezultatul este evident: meciurile au un ritm mai bun, mingea stă mai mult în joc, iar frustranta strategie a echipelor mici de a „omorî” ultimele minute a dispărut. Este una dintre puținele modificări de regulament care par să fi fost acceptate aproape unanim de suporteri, antrenori și jucători. Au dispărut văicărelile interminabile pe teren venirea staffurilor medicale, mașinuțele acelea de golf care mai mult stricau gazonul decât să care jucătorii accidentați în afara terenului.

De asemenea arbitrii au fost instruiți să lase jocul mai liber, să nu sancționeze orice atingere. Și s-a văzut că după 2-3 secunde de văicăreală de ziceai că au fost loviți de tren, văzând că nu primesc fault, jucătorii se ridicau și alergau fără probleme. Până și Vinicius, devenit celebru pentru simulările lui, a trebuit să se adapteze și să nu mai cerșească lovituri libere de fiecare dată când era deposedat.

Concluzia

După două etape, Mondialul american livrează exact ceea ce promitea: goluri, recorduri și povești. Messi continuă să scrie istorie, Mbappé îi suflă în ceafă, Haaland își face în sfârșit intrarea pe scena mondială, iar surprize precum Norvegia și Egipt demonstrează că fotbalul s-a globalizat definitiv. Iar dacă tendința se menține, una dintre marile victorii ale acestui Campionat Mondial ar putea fi chiar dispariția unei practici pe care microbiștii o detestă de decenii: tragerea de timp.

Meciurile zilei

La noapte sunt programate 12 meciuri în trei grupe.

Grupa E: Ecuador, ultima speranță

Germania a confiscat locul 1, iar Costa de Fildeș - locul 2. Mai rămâne Ecuadorul, care are doar un punct și trebuie să învingă Germania în timp ce Coasta de Fildeș își va antrena rezervele cu naționala Curaçao.

Meciul Ecuador - Germania va fi transmis de Antena 1, iar Curaçao - Coasta de Fildeș va fi transmis de Antena 3 CNN de la ora 23.00.

Grupa F: Balotaj Suedia - Japonia

Olanda va câștiga grupa. Are meci cu Tunisia, care s-a prezentat timid la acest Mondial. Miza este în celălalt meci, între Japonia și Suedia pentru locul 2, care ar aduce SUA în 16-imi, și locul 3, care trimite la un meci cu Germania, care este, desigur, de evitat.

Meciul Japonia - Suedia va fi transmis de Antena 1, iar Tunisia - Olanda va fi transmis de Antena 3 CNN de la ora 2.00.

Grupa D: Australia - Paraguay

SUA sunt calificate, astfel că meciul cu Turcia, deja eliminată, nu mai are nicio importanță. Însă pentru locul 2 trag Australia și Paraguay. Un rezultat de egalitate ar califica ambele echipe, dar locul 2 ar juca probabil cu Belgia, în timp ce locul 3, probabil cu Germania, în timp de SUA vor juca cu Bosnia și Herțegovina.

Meciul Turcia - SUA va fi transmis de Antena 1, iar Paraguay - Australia va fi transmis de Antena 3 CNN de la ora 5.00.