Unde se văd online meciurile de la Campionatul Mondial din 2026

Pentru fanii care nu vor să rateze niciun minut din turneu, opțiunile de vizionare online sunt mai importante ca oricând.

În România, drepturile de difuzare pentru Cupa Mondială 2026 sunt deținute de Grupul Antena. Meciurile vor putea fi urmărite atât la televizor, cât și online, prin platformele digitale ale grupului.

Cea mai completă opțiune pentru microbiști este AntenaPLAY, platforma de streaming a Grupului Antena. Serviciul va transmite toate meciurile turneului, oferind acces la întreaga competiție pe telefon, tabletă, laptop, smart TV sau alte dispozitive compatibile. Avantajul major al platformei este că utilizatorii nu depind de programul canalelor TV și pot urmări partidele de oriunde există o conexiune la internet.

Pentru fanii care doresc să urmărească integral competiția, inclusiv meciurile disputate la ore mai puțin accesibile din cauza diferenței de fus orar față de America de Nord, streamingul rămâne cea mai practică soluție.

O parte dintre partidele turneului vor fi difuzate și pe canalele TV ale Grupului Antena, însă platforma online rămâne singura variantă care oferă acces complet la toate cele 104 meciuri ale competiției. Diferența este importantă mai ales pentru microbiștii care urmăresc și faza grupelor, unde se joacă mai multe meciuri simultan și unde nu toate partidele ajung pe posturile TV tradiționale.

Turneul din 2026 va marca o premieră absolută. Numărul echipelor participante crește de la 32 la 48, iar numărul total de meciuri ajunge la 104. Competiția va fi găzduită de trei țări – Statele Unite, Canada și Mexic – și este așteptată să stabilească noi recorduri de audiență atât la televiziune, cât și pe platformele de streaming.

Formatul extins înseamnă mai multe partide, mai multe surprize și o perioadă mai lungă de competiție, ceea ce transformă accesul online într-un instrument esențial pentru suporterii care vor să urmărească întregul turneu.

Pentru fanii care caută opțiuni gratuite, situația diferă de la o țară la alta. În România, meciurile difuzate pe posturile TV ale Grupului Antena pot fi urmărite gratuit prin intermediul serviciului de live TV oferit de operatorii care includ aceste canale în pachetele lor. La nivel internațional, unele televiziuni publice transmit gratuit Campionatul Mondial prin platformele proprii de streaming, precum BBC iPlayer în Marea Britanie sau ITVX, însă accesul este limitat geografic și destinat în principal utilizatorilor din țările respective.

În Statele Unite, anumite meciuri sunt disponibile prin aplicațiile oficiale ale radiodifuzorilor care dețin drepturile de transmisie, precum FOX Sports și Telemundo Deportes, însă accesul complet necesită de regulă autentificare printr-un furnizor TV sau un abonament activ.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)