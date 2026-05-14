Jurnalul.ro Sport Fotbal international Prețul uriaș pe care trebuie să-l plătești ca să-l vezi pe Cristiano Ronaldo la posibilul său ultim Campionat Mondial

de Redacția Jurnalul    |    14 Mai 2026   •   18:30
Cât a ajuns să coste cel mai ieftin loc la meciurile Portugaliei în SUA

Interesul uriaș pentru ceea ce ar putea fi ultimul Campionat Mondial din cariera lui Cristiano Ronaldo a dus la creșteri spectaculoase ale prețurilor biletelor pentru meciurile Portugaliaei la FIFA World Cup 2026, transmite Euronews.

Partida dintre Portugalia și Columbia, programată pe 27 iunie pe stadionul Hard Rock Stadium, a devenit unul dintre cele mai căutate meciuri ale fazei grupelor. Potrivit datelor citate de Euronews, prețurile de revânzare au depășit deja costul mediu al unui bilet la Super Bowl.

Conform platformei TicketData, care monitorizează piața de revânzare a biletelor, în decembrie 2025 cel mai ieftin tichet pentru acest meci costa sub 400 de dolari. La mai puțin de o oră după anunțarea oficială a duelului dintre Portugalia și Columbia, prețul minim a sărit la peste 2.000 de dolari. În prezent, cele mai ieftine bilete disponibile pe piața de revânzare costă în medie aproximativ 2.500 de dolari, echivalentul a peste 2.100 de euro. Prin comparație, prețul mediu al unui bilet la ultimul Super Bowl a fost de aproximativ 2.109 dolari.

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo se apropie de finalul carierei, iar mulți fani consideră turneul din 2026 drept ultima șansă de a-l vedea la un Campionat Mondial în tricoul naționalei portugheze. Dacă Portugalia nu va merge mai departe din faza grupelor, meciul cu Columbia ar putea reprezenta ultima apariție a starului portughez la un turneu mondial.

Cererea ridicată este alimentată și de faptul că atât Portugalia, cât și Columbia se află în top 15 mondial în clasamentul FIFA. În plus, statul Florida găzduiește o comunitate numeroasă de columbieni, estimată la aproape 500.000 de persoane. Portugalia va debuta la turneul final împotriva reprezentativei Republica Democrată Congo pe stadionul NRG Stadium din Houston, urmând apoi partida cu Uzbekistan. Campionatul Mondial din 2026 va fi organizat de Statele Unite, Canada și Mexic.

(sursa: Mediafax)

 

