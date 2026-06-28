RD Congo face istorie la Cupa Mondială 2026: revenire spectaculoasă și calificare în fazele eliminatorii

Surpriză majoră la Mondial: RD Congo elimină Uzbekistan și va întâlni Anglia

Naționala RD Congo a reușit o performanță istorică la Cupa Mondială 2026, calificându-se pentru prima dată în fazele eliminatorii ale competiției, după o victorie convingătoare cu 3-1 în fața Uzbekistanului. Meciul s-a disputat pe Atlanta Stadium, în cadrul turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Succesul africanilor a fost construit în repriza secundă, după un început dificil, și a avut în prim-plan prestația remarcabilă a lui Yoane Wissa, autor al unei duble decisive.

Start dificil și gol rapid pentru Uzbekistan

Uzbekistanul, aflat la prima participare la un Campionat Mondial, a început curajos și a deschis scorul rapid, în minutul 10. Eldor Şomurodov a reușit o execuție spectaculoasă din flancul stâng, lobându-l pe portarul Mpasi și aducând avantajul echipei sale.

Congolezii au reacționat prompt și au încercat să restabilească egalitatea. În minutul 17, Mbuku a marcat, însă golul a fost anulat pentru un fault în faza premergătoare. Presiunea africanilor a continuat, însă ocaziile lui Wissa și Mbemba nu au fost fructificate până la pauză.

Repriza a doua, dominată de africani

După reluare, RD Congo a crescut ritmul și a început să controleze jocul. Momentul-cheie a venit în minutul 68, când Yoane Wissa a obținut și a transformat un penalty, după ce a fost faultat în careu de Husanov.

Doar zece minute mai târziu, Fiston Mayele a adus echipa africană în avantaj, profitând de o minge trimisă în careu și devansând portarul Nematov în marginea careului mic.

Finalul a aparținut tot congolezilor, care au închis tabela în prelungiri. Wissa a reușit dubla în minutul 90+1, cu un șut din marginea careului, surprinzând defensiva uzbecă.

Performanță istorică și duel de foc cu Anglia

Victoria cu 3-1 marchează prima calificare a RD Congo din faza grupelor la un Campionat Mondial. „Leoparzii”, aflați la doar a doua participare din istorie, confirmă astfel progresul fotbalului african pe scena internațională.

În șaisprezecimile de finală, RD Congo va avea parte de un adversar de calibru: Anglia. Meciul este programat pe 1 iulie, tot la Atlanta, și se anunță unul dintre cele mai interesante dueluri ale fazei eliminatorii.

Totodată, RD Congo devine a opta echipă africană calificată în această fază a competiției, din totalul de zece participante. Algeria încă luptă pentru calificare, în timp ce Tunisia este singura reprezentativă africană eliminată până acum.

RD Congo - Uzbekistan 3-1 (0-1)

Au marcat: Yoane Wissa (68 - penalty, 90+1), Fiston Mayele (78), respectiv Eldor Şomurodov (10).

Atlanta, Atlanta Stadium: 68.239 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa K



Au evoluat echipele:

RD Congo: 1. Lionel Mpasi - 2. Aaron Wan Bissaka, 22. Chancel Mbemba (căpitan), 4. Axel Tuanzebe, 3. Steve Kapuadi, 26. Arthur Masuaku (12. Joris Kayembe, 83) - 9. Brian Cipenga (10. Theo Bongonda, 72), 8. Samuel Moutoussamy (6. Ngalayel Mukau, 72), 14. Noah Sadiki, 7. Nathanael Mbuku (13. Meschack Elia, 72) - 17. Cedric Bakambu (19. Fiston Mayele, 51), 20. Yoane Wissa. Selecţioner: Sebastien Desabre.

Rezerve neutilizate: 16. Timothy Fayulu, 21. Matthieu Epolo - 5. Dylan Batubinsika, 24. Gedeon Kalulu, 15. Aaron Tshibola, 25. Edo Kayembe, 11. Gael Kakuta, 18. Charles Pickel, 23. Simon Banza.

Uzbekistan: 12. Abduvahid Nematov - 2. Abdukodir Husanov, 5. Rustamjon Aşurmatov, 26. Jahonghir Urozov (21. Igor Sergheev, 82) - 3. Hojiakbar Alijonov, 7. Otabek Şukurov (9. Odiljon Xamrobekov, 58), 6. Akmal Mozgovoi (8. Jamşid Iskanderov, 82), 13. Şerzod Nasrulaev - 22. Abosbek Faizulaev (11. Oston Urunov, 73), 14. Eldor Şomurodov (căpitan), 17. Dostonbek Hamdamov (19. Azizjon Ganiev, 58). Selecţioner: Fabio Cannavaro.

Rezerve neutilizate: 1. Utkir Iusupov, 16. Botirali Ergaşev - 4. Farruh Saifiev, 15. Umarbek Eşmurodov, 18. Abdula Abdulaev, 24. Behruzjon Karimov, 25. Avazbek Ulmasaliev, 10. Ruslanbek Jianov, 23. Şerzod Esanov, 20. Azizbek Amonov.



Arbitru: Felix Zwayer; arbitri asistenţi: Robert Kempte, Christian Dietz (toţi din Germania); al patrulea oficial: Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spania); arbitru asistent de rezervă: Diego Sanchez Rojo (Spania)

Arbitru video: Bastian Dankert (Germania); arbitri asistenţi video: Dennis Johan Higler (Olanda), Jarred Gillett (Anglia)

Cartonaşe galbene: Sadiki (21), Husanov (43), Mbuku (45+4), Nasrulaev (47), Moutoussamy (62).

AGERPRES