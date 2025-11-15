x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Noi 2025   •   16:00
Real Madrid a stabilit prețul lui Vinicius la 150 de milioane de euro
Sursa foto: Hepta/Vinicius Junior

Clubul spaniol de fotbal Real Madrid a stabilit un preț de 150 de milioane de euro pentru atacantul brazilian Vinicius Jr, care, după un început mai slab de sezon, se apropie de forma care l-a consacrat și pentru o perioadă de timp a reușit să găsească modalitatea optimă de a colabora cu colegul său de atac Kylian Mbappe, potrivit Yahoo! Sports.

Totuși, această colaborare s-a diluat în săptămânile recente, iar Vinicius nu a mai reușit să contribuie la niciun gol din ultimele șase meciuri ale echipei sale din toate competițiile.

Acest lucru este dublat de ruptura în creștere a atacantului cu antrenorul spaniol Xabi Alonso și cu eșecul privind negocierea unui nou contract cu gruparea spaniolă.

Potrivit lui Sacha Tavolieri, de la rețeaua Sky Sports, Real Madrid este dispusă să analizeze ofertele pentru Vinicius începând cu vara anului 2026 după ce clubul a eșuat să negocieze prelungirea contractului cu atacantul brazilian.

Relatarea media adaugă faptul că Real Madrid, totuși, a stabilit prețul de 150 de milioane de euro pentru jucătorul ofensiv, care este pe o pantă descendentă de la ceremonia Balonului de Aur din 2024.

Mai mult, tensiunea dintre Vinicius și Alonso a ajuns la punctul în care va fi greu pentru atacant să mai rămână pe Santiago Bernabeu.

În cel mai probabil scenariu, totuși, Real Madrid va primi oferte din Arabia Saudită, în vara anului 2026, chiar dacă va rămâne de văzut dacă acestea vor îndeplini sau nu prețul exorbitant cerut de Real Madrid.

De îndată ce se va ajunge la un acord între Real Madrid și ofertele din Arabia Saudită, Vinicius va putea alege liber orice club dorește din liga saudită.

Ținând cont de prețul uriaș cerut de Real Madrid, cluburile engleze au renunțat să mai facă vreo mișcare. Dar, rămân interesate în ce privește situația atacantului fără să dezvăluie prea mult despre dorința lor de a face vreo mișcare, în vara viitoare, pentru atacantul brazilian.

AGERPRES

Subiecte în articol: real madrid pret vinicius
