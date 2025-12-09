Real Madrid se află într-o situație dificilă înaintea meciului cu Manchester City

Real Madrid a anunțat oficial nu mai puțin de șapte jucători importanți care nu vor putea evolua în această confruntare, ceea ce transformă partida într-un veritabil test de rezistență.

Cine sunt absenții

Éder Militao – accidentare musculară gravă, cu o perioadă de recuperare estimată la câteva luni. Trent Alexander‑Arnold, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Dean Huijsen și Eduardo Camavinga, toți fie absenți, fie cu șanse reduse de a reveni la timp.

În plus, Kylian Mbappé se confruntă cu o fractură la degetul inelar, ceea ce pune sub semnul întrebării prezența sa în teren.

Problemele nu se limitează la compartimentul defensiv. În campionatul intern, Real Madrid a pierdut recent cu 0-2 pe teren propriu în fața celor de la Celta Vigo. Acest rezultat a întrerupt o serie deja modestă de evoluții și care ridică semne de întrebare atât în rândul suporterilor, cât și în conducerea clubului.

Pentru Xabi Alonso, întâlnirea cu City poate deveni un moment definitoriu. Dealtfel, o înfrângere ar spori presiunea asupra sa și a echipei.

Având apărarea subțiată și soluții limitate, Real Madrid va fi nevoită să improvizeze. Presa din Anglia sugerează că antrenorul ar putea apela la jucători tineri sau la mutarea unor mijlocași în posturi defensive.

Astfel, Manchester City intră în meci cu un avantaj clar. Un rezultat negativ pentru „Los Blancos” nu ar fi deloc surprinzător, putând avea efecte semnificative asupra echipei. Real Madrid abordează confruntarea cu Manchester City nu doar cu un lot incomplet, ci și cu moralul afectat. Iar pentru jucători și antrenor, partida nu este doar o luptă pentru calificare, ci și un examen de orgoliu venit într-un moment critic.