În ce orașe va juca România dacă se califică la Cupa Mondială

De menționat că programul oficial cu datele și orele ar urma să fie comunicat mâine 6 decemrbie. Mici modicări ar putea apărea.

Conform calendarului competiției, România ar fi repartizată într-o grupă alături de Statele Unite, Australia și Paraguay, cu următorul program al meciurilor:

13 iunie 2026 – Vancouver (Canada)

Australia – România

Stadion: BC Place, Vancouver

19 iunie 2026 – Santa Clara (SUA)

România – Paraguay

Stadion: Levi’s Stadium, Santa Clara

25 iunie 2026 – Inglewood/Los Angeles (SUA)

România – Statele Unite

Stadion: SoFi Stadium, Inglewood.

Astfel, dacă va ajunge la turneul final, România ar juca în trei orașe importante din America de Nord:

Vancouver – unul dintre cele mai mari orașe din Canada, aflat pe coasta Pacificului.

Santa Clara – în inima Silicon Valley, în apropiere de San Francisco.

Inglewood – oraș aflat în zona metropolitană Los Angeles, unde se află ultra-modernul SoFi Stadium.

Pentru suporterii români, asta ar însemna deplasări lungi, dar și oportunitatea de a vedea naționala evoluând pe unele dintre cele mai moderne stadioane din lume. Totul depinde însă de ultimul pas: calificarea prin UEFA Path C la Mondialul din 2026.

Cupa Mondială. Dacă trece de play-off, România ajunge în grupă cu SUA, Paraguay și Australia

Daca va câștiga play-off-ul din martie, România va ajunge în grupa D a Cupei Mondiale, alături de SUA, Paraguay și Australia.

Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial 2026 a avut loc vineri seara la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington.

România, dacă va trece de play-off, va juca în grupa D. Din grupă fac parte SUA, Paraguay și Australia.

Meciul de deschidere a Cupei Mondiale este Mexic-Africa de Sud.

Iată componența grupelor:

Grupa A

Mexic

Coreea de Sud

Africa de Sud

Baraj D: Danemarca/Macedonia de Nord – Cehia/Irlanda

Grupa B

Canada

Elveția

Qatar

Barajul A: Italia/Irlanda de Nord – Țara Galilor/Bosnia

Grupa C

Brazilia

Maroc

Scoția

Haiti

Grupa D

Statele Unite ale Americii

Australia

Paraguay

Baraj C: Slovacia/Kosovo – Turcia/România

Grupa E

Germania

Ecuador

Coasta de Fildeș

Curacao

Grupa F

Olanda

Japonia

Tunisia

Baraj B: Ucraina/Suedia – Polonia/Albania

Grupa G

Belgia

Iran

Egipt

Grupa H

Spania

Uruguay

Arabia Saudită

Capul Verde

Grupa I

Franța

Senegal

Norvegia

Baraj intercontinental 2: Irak – Bolivia / Surinam

Grupa J

Argentina

Austria

Algeria

Iordania

Grupa K

Portugalia

Columbia

Uzbekistan

Baraj intercontinental 1: Congo – Jamaica / Noua Caledonie

Grupa L

Anglia

Croația

Panama

Ghana.

România nu se numără încă printre cele 42 de echipe calificate, însă își păstrează șansele pentru Mondialul din 2026. „Tricolorii” au încheiat pe locul 3 în Grupa H a preliminariilor europene, în spatele Austriei – calificată direct – și Bosniei, dar au prins barajul UEFA datorită rezultatelor bune din UEFA Nations League.

Burleanu, după tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: Ne şi motivează și ne provoacă enorm

Este o tragere la sorți care ne şi motivează și ne provoacă enorm, susține Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale.

Aflat la Washington DC, președintele FRF a salutat repartizarea în grupa D a României, dacă va trece de play-off.

„Este o tragere la sorți care ne şi motivează și ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediţie a Cupei Mondiale până acum”, a spus Răzvan Burleanu, citat de frf.ro.

Selecționerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorți din cauza faptului că are două operații la șold, iar drumul până la Washingtong DC ar fi fost unul lung și dificil.

Ca să se califice la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare. Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay și Australia în grupa D.

