În ce orașe va juca România dacă se califică la Cupa Mondială

De menționat că programul oficial cu datele și orele ar urma să fie comunicat mâine 6 decemrbie. Mici modicări ar putea apărea.
Conform calendarului competiției, România ar fi repartizată într-o grupă alături de Statele Unite, Australia și Paraguay, cu următorul program al meciurilor:
13 iunie 2026 – Vancouver (Canada)
Australia – România
Stadion: BC Place, Vancouver
19 iunie 2026 – Santa Clara (SUA)
România – Paraguay
Stadion: Levi’s Stadium, Santa Clara
25 iunie 2026 – Inglewood/Los Angeles (SUA)
România – Statele Unite
Stadion: SoFi Stadium, Inglewood.
Astfel, dacă va ajunge la turneul final, România ar juca în trei orașe importante din America de Nord:
Vancouver – unul dintre cele mai mari orașe din Canada, aflat pe coasta Pacificului.
Santa Clara – în inima Silicon Valley, în apropiere de San Francisco.
Inglewood – oraș aflat în zona metropolitană Los Angeles, unde se află ultra-modernul SoFi Stadium.
Pentru suporterii români, asta ar însemna deplasări lungi, dar și oportunitatea de a vedea naționala evoluând pe unele dintre cele mai moderne stadioane din lume. Totul depinde însă de ultimul pas: calificarea prin UEFA Path C la Mondialul din 2026.
Cupa Mondială. Dacă trece de play-off, România ajunge în grupă cu SUA, Paraguay și Australia
Meciul de deschidere a Cupei Mondiale este Mexic-Africa de Sud.
Iată componența grupelor:
Grupa A
Mexic
Coreea de Sud
Africa de Sud
Baraj D: Danemarca/Macedonia de Nord – Cehia/Irlanda
Grupa B
Canada
Elveția
Qatar
Barajul A: Italia/Irlanda de Nord – Țara Galilor/Bosnia
Grupa C
Brazilia
Maroc
Scoția
Haiti
Grupa D
Statele Unite ale Americii
Australia
Paraguay
Baraj C: Slovacia/Kosovo – Turcia/România
Grupa E
Germania
Ecuador
Coasta de Fildeș
Curacao
Grupa F
Olanda
Japonia
Tunisia
Baraj B: Ucraina/Suedia – Polonia/Albania
Grupa G
Belgia
Iran
Egipt
Grupa H
Spania
Uruguay
Arabia Saudită
Capul Verde
Grupa I
Franța
Senegal
Norvegia
Baraj intercontinental 2: Irak – Bolivia / Surinam
Grupa J
Argentina
Austria
Algeria
Iordania
Grupa K
Portugalia
Columbia
Uzbekistan
Baraj intercontinental 1: Congo – Jamaica / Noua Caledonie
Grupa L
Anglia
Croația
Panama
Ghana.
România nu se numără încă printre cele 42 de echipe calificate, însă își păstrează șansele pentru Mondialul din 2026. „Tricolorii” au încheiat pe locul 3 în Grupa H a preliminariilor europene, în spatele Austriei – calificată direct – și Bosniei, dar au prins barajul UEFA datorită rezultatelor bune din UEFA Nations League.
Burleanu, după tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: Ne şi motivează și ne provoacă enorm
Este o tragere la sorți care ne şi motivează și ne provoacă enorm, susține Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale.
Aflat la Washington DC, președintele FRF a salutat repartizarea în grupa D a României, dacă va trece de play-off.
„Este o tragere la sorți care ne şi motivează și ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediţie a Cupei Mondiale până acum”, a spus Răzvan Burleanu, citat de frf.ro.
Selecționerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorți din cauza faptului că are două operații la șold, iar drumul până la Washingtong DC ar fi fost unul lung și dificil.
Ca să se califice la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare. Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay și Australia în grupa D.
(sursa: Mediafax)