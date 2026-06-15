Rușine mondială! Campioana europeană Spania, blocată de debutanta Capul Verde

Partida Spania-Capul Verde s-a jucat luni și s-a încheiat cu scorul 0-0. Este o surpriză uriașă în condițiile în care Spania este una dintre marile favorite la câștigarea trofeului.

Capul Verde, o țară cu doar jumătate de milion locuitori, a debutat la Cupa Mondială. Printre jucătorii africani de pe teren a fost Joao Paulo de la FCSB.

Spania – Capul Verde a fost meciul de deschidere a grupei H la CM 2026. Din grupă mai fac parte Uruguay și Arabia Saudită. Din fiecare din cele 12 grupe se califică în fazele eliminatorii primele două echipe dar și cele mai bune opt formații de pe locul trei.

(sursa: Mediafax)