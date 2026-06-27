Senegal face istorie la Cupa Mondială 2026! Victorie zdrobitoare, 5-0 cu Irakul și un record fără precedent pentru Africa

Senegal umilește Irakul la Cupa Mondială 2026. „Leii din Teranga” reușesc o performanță istorică

Senegal a oferit unul dintre cele mai spectaculoase recitaluri de la Cupa Mondială 2026, învingând fără drept de apel Irakul cu 5-0 în ultimul meci din Grupa I. Succesul obținut pe Toronto Stadium îi apropie decisiv pe „Leii din Teranga” de calificarea în șaisprezecimile competiției și aduce o premieră istorică pentru fotbalul african.

Senegal, prima echipă africană care marchează cinci goluri într-un meci la Cupa Mondială

Reprezentativa pregătită de Pape Thiaw a dominat autoritar confruntarea disputată pe Toronto Stadium și a stabilit un nou reper pentru fotbalul african. Senegal a devenit prima selecționată de pe continent care înscrie cinci goluri într-un singur meci la un turneu final al Cupei Mondiale.

Golurile victoriei au fost marcate de Habib Diarra, în minutul 4, Ismaila Sarr (56), Pape Gueye (59 și 71) și Iliman Ndiaye (82).

Succesul categoric le oferă senegalezilor șanse excelente de a continua aventura la Mondial, însă calificarea va depinde și de rezultatele din celelalte grupe, pentru a afla dacă vor termina printre cele mai bune opt formații clasate pe locul al treilea.

Cartonașul roșu a schimbat complet soarta partidei

Meciul a început perfect pentru Senegal, care a deschis scorul încă din minutul 4. După un corner executat de Camara, Seck a reluat cu capul, iar mingea a fost deviată decisiv de Habib Diarra în poarta Irakului.

Momentele dificile pentru asiatici s-au agravat rapid. În minutul 13, fundașul Rebin Solaka a fost eliminat după intervenția arbitrajului video (VAR), fiind sancționat pentru un fault asupra lui Sadio Mané din postura de ultim apărător.

Rămași în inferioritate numerică pentru aproape întreaga partidă, irakienii nu au mai reușit să țină piept ritmului impus de adversari.

Până la pauză, Senegal și-a mai creat mai multe ocazii importante prin Sadio Mané și Jakobs, însă tabela a rămas neschimbată.

Recital ofensiv după pauză

Partea secundă s-a transformat într-un adevărat spectacol oferit de reprezentativa africană.

În minutul 56, Zidane Iqbal a pierdut balonul în apropierea propriului careu, Camara a recuperat și a centrat perfect pentru Ismaila Sarr, care a înscris fără emoții din apropiere.

Doar trei minute mai târziu, Pape Gueye, introdus recent pe teren, a trimis un șut imparabil de la aproximativ 20 de metri și a majorat avantajul Senegalului.

Același Gueye și-a trecut în cont dubla în minutul 71, după o acțiune construită de Iliman Ndiaye, finalizând cu un șut precis de la marginea careului.

Scorul final a fost stabilit în minutul 82 de Iliman Ndiaye, care a înscris spectaculos cu un șut puternic de la circa 20 de metri, la colțul scurt.

Senegal putea obține un scor și mai mare

Diferența de pe tabelă putea fi chiar mai mare. Senegal și-a creat numeroase ocazii de gol și în ultimele minute ale întâlnirii.

Sadio Mané a fost aproape de gol în mai multe rânduri, inclusiv cu o lovitură în bară în minutul 75. Alte oportunități importante au fost irosite de Ismaila Sarr, Krépin Diatta, Ciss, Nicolas Jackson, Assane Diao și Iliman Ndiaye.

Dominarea totală a „Leilor din Teranga” a confirmat diferența evidentă de valoare dintre cele două echipe, mai ales după eliminarea timpurie a lui Solaka.

Irakul părăsește Cupa Mondială fără niciun punct

Pentru Irak, aventura la Cupa Mondială 2026 s-a încheiat într-un mod dureros. Selecționata asiatică a pierdut toate cele trei meciuri disputate în Grupa I: 0-3 cu Franța, 1-4 cu Norvegia și 0-5 cu Senegal.

Astfel, irakienii încheie competiția fără niciun punct și cu un golaveraj sever afectat, în timp ce Senegal așteaptă deznodământul celorlalte grupe pentru a afla dacă performanța sa îi va aduce calificarea în șaisprezecimile de finală.

Victoria categorică de la Toronto nu reprezintă doar un pas important spre fazele eliminatorii, ci și un moment de referință pentru fotbalul african. Cu un joc spectaculos și o eficiență ofensivă remarcabilă, Senegal a demonstrat că poate fi una dintre revelațiile Cupei Mondiale 2026 și o adversară de temut pentru orice echipă rămasă în competiție.

Senegal - Irak 5-0 (1-0)

Au marcat: Habib Diarra (4), Ismaila Sarr (56), Pape Gueye (59, 71), Iliman Ndiaye (82).

Toronto, Toronto Stadium: 43.036 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa I



Au evoluat echipele:

Senegal: 23. Mory Diaw - 15. Krepin Diatta, 4. Abdoulaye Seck (6. Pathe Ciss, 58), 19. Moussa Niakhate, 14. Ismail Jakobs - 5. Idrissa Gana Gueye (căpitan) - 21. Habib Diarra (26. Pape Gueye, 56), 8. Lamine Camara (11. Nicolas Jackson, 56) - 20. Ibrahim Mbaye (13. Iliman Ndiaye, 56), 10. Sadio Mane, 18. Ismaila Sarr (7. Assane Diao, 81). Selecționer: Pape Thiaw.

Rezerve neutilizate: 1. Yehvann Diouf - 2. Mamadou Sarr, 3. Kalidou Koulibaly, 24. Antoine Mendy, 25. El Hadji Malick Diouf, 17. Pape Matar Sarr, 22. Bara Sapoko Ndiaye, 9. Bamba Dieng, 12. Cherif Ndiaye.

Irak: 22. Ahmed Basil (12. Jalal Hasan, 46) - 26. Frans Putros, 2. Rebin Solaka, 5. Akam Hashim, 23. Merchas Doski - 8. Ibrahim Bayesh (căpitan), 14. Zidane Iqbal (19. Kevin Yakob, 67), 16. Amir Al-Ammari, 11. Ahmed Qasem (6. Munaf Younus, 16) - 9. Ali Al-Hamadi (13. Ali Yousif, 57), 17. Ali Jasim (15. Ahmed Maknazi, 57). Selecționer: Graham Arnold.

Rezerve neutilizate: 1. Fahad Talib - 3. Hussein Ali, 4. Zaid Tahseen, 25. Mustafa Saadoon, 7. Youssef Amyn, 20. Aimar Sher, 24. Zaid Ismael, 10. Mohanad Ali, 18. Aymen Hussein, 21. Marko Farji.



Arbitru: Anthony Taylor; arbitri asistenți: Gary Beswick, Adam Nunn (toți din Anglia); al patrulea oficial: Khalid Al Turais (Arabia Saudită); arbitru asistent de rezervă: Mohammed Al Abakry (Arabia Saudită)

Arbitru video: Ivan Bebek (Croația); arbitri asistenți video: Fedayi San (Elveția), Carlos Del Cerro Grande (Spania)

Cartonașe galbene: Seck (18), Al-Ammari (75), Pape Gueye (81), Doski (90).

Cartonaș roșu: Rebin Solaka (13).

AGERPRES