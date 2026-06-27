Uruguay, OUT de la Mondial fără victorie! Spania câștigă Grupa H cu un gol decisiv

Dezastru total pentru Uruguay! Eliminare rușinoasă după o gafă monumentală

Naționala Spaniei s-a impus cu 1-0 în fața Uruguayului, pe stadionul din Guadalajara, și a încheiat pe primul loc în Grupa H a Cupei Mondiale 2026. Ibericii merg mai departe în fazele eliminatorii, în timp ce selecționata sud-americană părăsește competiția fără victorie.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Alex Baena, în minutul 42, după o eroare majoră a veteranului Fernando Muslera.

Gol decisiv și eroare crucială

Prima repriză a fost echilibrată, cu puține ocazii clare. Uruguay a amenințat prin Canobbio (min. 32) și Bentancur (min. 36), însă fără precizie.

Momentul-cheie a venit înainte de pauză: Baena a finalizat din interiorul careului, iar Muslera a scăpat inexplicabil mingea în poartă. Este a doua gafă importantă a portarului de 40 de ani la acest turneu.

Spania a profitat de moment, deși Oyarzabal era în afara terenului în acel moment.

Uruguay, fără reacție și eliminat fără victorie

După remizele cu Arabia Saudită (1-1) și Capul Verde (0-0), Uruguay avea nevoie de cel puțin un egal pentru a mai spera la calificare. Echipa lui Marcelo Bielsa nu a reușit însă să răspundă.

În repriza secundă, sud-americanii au devenit tot mai nervoși, acumulând faulturi dure și pierzând controlul jocului. Ocaziile lui Olivera (82) și De la Cruz (85) au fost respinse de Unai Simon.

Finalul a fost tensionat: Canobbio a fost eliminat în prelungiri (90+4), după un fault dur asupra lui Cubarsi.

Spania merge mai departe fără să convingă

Deși a câștigat grupa, Spania nu a impresionat în mod constant. Singura victorie clară a fost cea cu Arabia Saudită (4-0).

În acest meci, ibericii puteau majora scorul, dar Ferran Torres a lovit bara transversală în minutul 86.

În șaisprezecimile de finală, Spania va întâlni ocupanta locului secund din grupă (Austria sau Algeria), într-un meci programat pe 2 iulie, la Los Angeles.

Uruguay - Spania 0-1 (0-1)

A marcat: Alex Baena (42).

Guadalajara, Guadalajara Stadium: 45.065 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa H



Au evoluat echipele:

Uruguay: 23. Fernando Muslera (1. Sergio Rochet, 46) - 13. Guillermo Varela, 3. Sebastian Caceres, 16. Mathias Olivera, 25. Juan Manuel Sanabria (18. Brian Rodriguez, 70) - 5. Manuel Ugarte (7. Nicolas De La Cruz, 45) - 6. Rodrigo Bentancur, 8. Federico Valverde (căpitan; 21. Federico Vinas, 56) - 14. Agustin Canobbio, 9. Darwin Nunez, 20. Maximiliano Araujo. Selecţioner: Marcelo Bielsa.

Rezerve neutilizate: 12. Santiago Mele - 2. Jose Maria Gimenez, 4. Ronald Araujo, 17. Matias Vina, 24. Santiago Bueno, 10. Giorgian De Arrascaeta, 15. Emiliano Martinez, 22. Joaquin Piquerez, 26. Rodrigo Zalazar, 11. Facundo Pellistri, 19. Rodrigo Aguirre.

Spania: 23. Unai Simon - 5. Marcos Llorente, 22. Pau Cubarsi, 14. Aymeric Laporte, 24. Marc Cucurella - 16. Rodri (căpitan) - 6. Mikel Merino (10. Daniel Olmo, 60), 20. Pedri (8. Fabian Ruiz, 60) - 19. Lamine Yamal (7. Ferran Torres, 76), 21. Mikel Oyarzabal (17. Nico Williams, 76), 15. Alejandro Baena (11. Yeremy Pino, 66). Selecţioner: Luis De La Fuente.

Rezerve neutilizate: 1. David Raya, 13. Joan Garcia - 2. Marc Pubill, 3. Alejandro Grimaldo, 4. Eric Garcia, 12. Pedro Porro, 9. Gavi, 18. Martin Zubimendi, 25. Victor Munoz, 26. Borja Iglesias.



Arbitru: Ismael Elfath; arbitri asistenţi: Corey Parker, Kyle Atkins (toţi din SUA); al patrulea oficial: Juan Calderon (Costa Rica); arbitru asistent de rezervă: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Arbitru video: Tatiana Guzman (Nicaragua); arbitri asistenţi video: Armando Villarreal (SUA), Khamis Al Marri (Qatar)

Cartonaşe galbene: Baena (46), Sanabria (54), Varela (58), De La Cruz (90+3).

Cartonaş roşu: Canobbio (90+4).

AGERPRES