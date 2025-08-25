x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Udinese, cu portarul român Răzvan Sava titular, remizează cu Verona la debutul noului sezon

Udinese, cu portarul român Răzvan Sava titular, remizează cu Verona la debutul noului sezon

de Redacția Jurnalul    |    25 Aug 2025   •   22:09
Udinese, cu portarul român Răzvan Sava titular, remizează cu Verona la debutul noului sezon
Sursa foto: Hepta/Razvan Sava

Udinese și Hellas Verona au debutat în noul sezon de Serie A cu un egal, 1-1, pe stadionul Bluenergy din Udine. Toate golurile au fost marcate în partea a doua a meciului, ambele venind din lovituri de colț. La Udinese, românul Răzvan Sava, fost internațional U21, a fost portarul titular.

Udinese a deschis scorul în minutul 53 prin Thomas Kristensen, care a înscris cu capul după centrarea lui Lovric, surprinzând pe Verona care abia lovise transversala prin Giovane de la distanță.

Hellas Verona a egalat în minutul 73, tot dintr-un corner: căpitanul Serdar, după o deviere a lui Giovane, a trimis mingea în plasă pe lângă Montipò. În final, Udinese a ratat victoria, lovind încă o dată bara prin Kamara din interiorul careului.

Răzvan Sava a avut două intervenții reușite, două respingeri și procentaj de 96% la pase reușite (22/23).

În etapa următoare, Udinese va juca în deplasare cu Inter Milano, formația antrenată de românul Cristian Chivu.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: udinese
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri